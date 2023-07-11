Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми

В Московской области появилась возможность подать заявку на получение технического паспорта на квартиру на региональном портале госуслуг.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о нововведении в сфере электронных услуг, которые можно получить на региональном портале госуслуг, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В цифровой формат перешла еще одна услуга. Обратиться за ней стало проще, а подать заявление — удобнее. Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат — технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней«, — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Технический паспорт квартиры - это разновидность технического паспорта помещения. Содержит информацию об адресе, планировке и площади, общие технические сведения о доме, данные о приборах учета. В документе указывается дата, по состоянию на которую были установлены вышеуказанные сведения.

Воспользоваться услугой получения технического парта на квартиру можно на сайте.

Услуга платная, стоимость индивидуальная у каждого заявителя. Стоимость услуги зависит от адреса объекта и общей площади.

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