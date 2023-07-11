Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми

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«Сейчас там жара, и очень сильно упал уровень воды. Я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могли пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там дикие места», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Остапенко.
До этого туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 км. Два дня назад, 9 июля, туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли, из-за чего, была начата поисковая операция.
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