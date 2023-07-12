Гидролог Беднарук: Подтопления горной местности Краснодарского края сойдут за 1-2 дня

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При этом, последствия таких затоплений скорее не экологические, а экономические, считает эксперт.
«Если были подтоплены какие-то садовые участки или, если через них проходил поток воды, который вымывал сельскохозяйственные культуры, то это несёт экономический ущерб. Для экологической обстановки, с точки зрения дикой природы, я не думаю, что будет серьёзный эффект», — сказал в беседе с RT Беднарук.
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