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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, сообщает «Москва 24».
Работы по очистке снега с дорог и тротуаров продолжаются. Уборка проводится в круглосуточном режиме.
Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.
Московский регион атаковал мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.
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Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.
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Артем Путинцев