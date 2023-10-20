Гидрометцентр предупредил о морозах в выходные в Московском регионе

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В выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается +2…+4 градуса, по области от 0 до +5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца.
Предстоящей ночью и завтра утром в столице и области ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что длительные дожди в Москве и Подмосковье сменятся морозом и солнцем, но ненадолго. Синоптик заметил: по состоянию на 20 октября столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.
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Предстоящей ночью и завтра утром в столице и области ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.
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Артем Путинцев