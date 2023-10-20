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Гидрометцентр предупредил о морозах в выходные в Московском регионе

20 октября 2023, 23:17
Фото: iStock/Leonid_Ikan

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается +2…+4 градуса, по области от 0 до +5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такие температуры ниже климатической нормы, а погода характерна скорее для ноября месяца.

Предстоящей ночью и завтра утром в столице и области ожидаются мокрый снег, дождь и до двух градусов ниже нуля. В Московской области будут условия для формирования гололедицы, уточнил Вильфанд.


Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что длительные дожди в Москве и Подмосковье сменятся морозом и солнцем, но ненадолго. Синоптик заметил: по состоянию на 20 октября столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.

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#погода
#гидрометцентр
#заморозки
#москва
#московская область
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Омбудсмен Фаевская разберётся с отказом колясочнику в поездке на общественном транспорте
20 октября 2023, 22:43

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская взяла под контроль случай с отказом инвалиду-колясочнику в поездке на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
19 октября в телеграм-канале Нахабина появилась информация о том, что инвалиду 1 группы не предоставили оборудование для проезда на инвалидной коляске и отказали в обслуживании. 
«Наш регион – один из лучших по организации доступной среды для инвалидов. Общественный транспорт и остановки оборудованы для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями. Случай с отказом прецедентный, и мы обязательно в этом разберёмся», – пообещала Фаевская.
Она обратилась в региональный Минтранс с просьбой провести проверку этого случая. Также Фаевская договорилась с руководителем общественной организации инвалидов «Колесница» Игорем Гундеровым провести рейд в нескольких городских округах, чтобы исключить подобные случаи.

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#проезд
#инвалиды
#нахабино
#московская область
#подмосковье
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Подмосковному селу Пустынь после экспертизы вернули историческое название
20 октября 2023, 22:34

Фото: Istockphoto / Akintevs

Правительство России распорядилось переименовать село Пустынь на территории Дмитровского городского округа Подмосковья в село Медведева Пустынь. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Такое решение принято на основании проведённой Росреестром экспертизы. Обоснованием переименования села стало возвращение его исторического наименования.
«Наименования населённых пунктов играют важную роль в нашей жизни. Они помогают ориентироваться, представлять общую характеристику местности, узнавать о её особенностях. Возможно, проезжая недалеко от топонима на дороге, вы задумаетесь о его истории», – сказала начальник отдела геодезии и картографии министерства Василиса Шереметьева
Медведева Пустынь – русское село, история которого уходит в века. Существует много легенд о происхождении его названия. Одна из них гласит, что в старину в этих местах водилось много медведей.
 
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#московская область
#подмосковье
#минимущество мо
#село
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В Подмосковье начали готовить к зимнему сезону губернаторские карусели
20 октября 2023, 22:23

Фото: Минблаго МО

Карусели, установленные на общественных территориях по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, готовят к зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«С начала года на губернаторских каруселях прокатились свыше 650 тыс человек. Эти аттракционы работают круглый год, поэтому нуждаются в профилактике и подготовке к зиме. В рамках подготовки проводят замену жидкостей и смазочных материалов, узлов, электроцепей и контактов. Внутри аттракциона предусмотрена уборка», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Всего в Подмосковье установлено восемь таких аттракционов, шесть из них выполнены по эксклюзивному дизайн-проекту художника Дениса Симачёва в стиле русской сказки.
 
Карусели, установленные по распоряжению губернатора, появились в 2018 году. Сейчас они расположены на центральных площадях Домодедова и Одинцова, в воскресенском парке Кривякино, парке Сергиева Посада «Скитские Пруды», сквере имени Зайцева в Коломне, Центральном городском парке Ногинска, городских парках Волоколамска и Чехова.

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#карусель
#аттракционы
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#московская область
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
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В питерском метро обрадовались положительной оценке Илона Маска
20 октября 2023, 22:22

Фото: iStock/hank5

В Петербургском метрополитене обрадовались позитивной оценке метро американским предпринимателем Илоном Маском, об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе предприятия.
Ранее Илон Маск на своей странице в соцсети X выразил восхищение станцией метро «Автово» в Санкт-Петербурге. Бизнесмен сопроводил публикацию видеозаписью, снятой на платформе станции метро. По его словам, «именно так должны выглядеть станции метро».

«У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция «Автово» вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание «подземные дворцы» наши станции носят вполне заслуженно», - прокомментировали ситуацию представители метрополитена.

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#метро
#станция
#илон маск
#санкт-петербург
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В Московской области появится новое надзорное ведомство
20 октября 2023, 22:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье появится Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Оно заработает с будущего года.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора и правительства региона. Документ вступит в силу 10 января 2024-го.
 
Свою работу в связи с реорганизацией прекратят Государственная жилищная инспекция Московской области и Главное управление содержания территорий региона.
 
Уточняется, что новое ведомство, в частности, займётся реализацией госполитики региона в сферах содержания территорий, жилищного надзора, лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионным контролем. 

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#густ мо
#правительство
#подмосковье
#московская область
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Томилинский лесопарк открывается после масштабного благоустройства
20 октября 2023, 21:40

Фото: Минблаго МО

21 октября состоится тожественное открытие Томилинского лесопарка в Люберцах. Там завершены работы по благоустройству, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Навести порядок в лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом просили местные жители. В лесопарке оборудовали «Тропу здоровья», лавочки и площадки для отдыха и игр на свежем воздухе. Для занятий активными видами спорта созданы вело-лыжный и беговой маршруты, зоны воркаута. 
 
Для детей установлена детская игровая площадка, появилась площадка для выгула собак. Основные маршруты лесопарка оснащены современными системами уличного освещения и видеонаблюдения.
 
В честь торжественного открытия территории, которая теперь будет называться парк «Лесная опушка», состоится концерт. Гостям предложат принять участие в экофестивале, а малышам покажут представление анимации и ростовых кукол. 
 
Для любителей спорта организуют забег, соревнования по спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе. Желающие смогут принять участие в велозаезде. Будут работать творческие мастерские.
 
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#люберцы
#томилино
#подмосковье
#московская область
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Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иноагентом
20 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/microgen

Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иностранным агентом, об этмо сообщается на официальном сайте Минюста.
«Косыгин** принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», - прокомментировали ситуацию в министерстве. 

При этом, издание «Довод»*, главным редактором которого является Косыгин*, также выполняет функции иностранного агента на территории Российской Федерации. 

Отмечается, что в настоящий момент журналист проживает за пределами России. 

Напомним, в январе 2022 года Косыгин** эмигрировал в Украину, где получил временный вид на жительство. До этого он судился с бизнесменом Евгением Пригожиным. Покойный подал на «Довод»* в суд за то, что в одном из интервью издания его назвали убийцев. Тогда Пригожин выиграл процесс. В апреле того же года Косыгина** арестовывали на 9 суток за участие в сходе у покровской колонии, где находится Алексей Навальный***.

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*Выполняет функцию иноагента в РФ.

**Признан иноагентом в РФ.

***Внесен в список террористов и экстремистов 
#журналист
#иностранный агент
#минюст рф
#украина
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Росстат прогнозирует резкое сокращение численности населения России
Росстат: население РФ к 2045 году сократится до 138,77 млн человек
20 октября 2023, 20:58

Фото: iStock/AndreyPopov

В России ожидается сокращение численности населения к 2045 году, следует из данных демографического прогноза Росстата.
Опубликованный организацией прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов проводившейся в 2021 году Всероссийской переписи населения. Уточняется, что в ней не учтены жители новых регионов России. 

Так, согласно прогнозу, Россию ожидает падение численности населения. По данным за 1 января 2023 года в РФ проживало 146,45 миллионов человек, а вот 1 января 2046 года показатели достигнут отметки в 138,77 миллионов человек. 

Отмечается, что с 2024 до 2032 годы численность жителей страны будет сокращаться на 400 тысяч человек ежегодно. Естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год. Количество мигрантов будет варьироваться от 210 до 230 тысяч человек ежегодно. 

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#россия
#россияне
#население
#перепись
#общество
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Станцию МЦД «Ильинская» и аэропорт Жуковский свяжет автобусный маршрут
20 октября 2023, 20:53

Фото: Минтранс МО

Автобусный маршрут №19к продлят от станции МЦД «Ильинская» до аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Схема движения маршрута «Торговый центр – пл. Ильинская» в Жуковском изменится с 23 октября. На маршруте будут работать девять автобусов малого класса. Они станут выполнять 100 рейсов в сутки. Время отправления первого рейса от станции МЦД – 5:45, последнего, от аэропорта, – 21:45. 



Как отметили в министерстве, оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». На маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. 

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#транспорт
#транспортная карта
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Достижения.рф