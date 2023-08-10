Гидрометцентр: В Московском регионе – жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы

Фото: istockphoto.com/Wirestock
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна», — приводит РИА Новости сообщение Гидрометцентра.
До этого, врач-терапевт Марина Лебедева заявляла, что температура воздуха, которая превышает нормальные значения в ночные часы, условно называющаяся «тропическими ночами», представляют опасность для здоровья. Жара может вызвать и обострить хронические заболевания прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Оптимальная температура для сна — +17...+20 градусов, влажность — 40-60%.
Читайте также:
Врач Лебедева рассказала, почему «тропические ночи» опасны для здоровья
Жителям Московской области рассказали, как переждать грозу в лесу
В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности