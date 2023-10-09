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Гигантская озоновая дыра образовалась над Антарктидой

09 октября 2023, 18:58
Фото: istockphoto.com/Frank Günther

Фото: istockphoto.com/Frank Günther

Над Антарктидой образовалась гигантская озоновая дыра.
Её размер достигает Северной Америки, а площадь равна 26 млн кв. км по оценкам исследователям.

Учёные предполагают, что причиной увеличение за год озоновой дыры могли стать извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай или активная дегазация Земли и выход на поверхность водорода и других газов в районе Антарктиды.


Как передают argumenti.ru, исследователи считают, что несмотря на это причин для волнений нет, поскольку территория под озоновой дырой практически необитаема, а озоновый слой защищает Землю от проникновения избыточного ультрафиолета Солнца.

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#ученые
#наука
#экология
#природа
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Фридман раскрыл, как оказался в Израиле
Bloomberg: Фридман переехал в Израиль еще неделю назад
09 октября 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль еще неделю назад, в интервью для Bloomberg.
Ранее источник близкий к бизнесмену сообщил РБК, что Михаил Фридман переехал в Израиль. Информацию об этом подтвердили в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

«Неделю назад я переехал в Израиль. Теперь я прилетел в Москву из-за нынешней ситуации. Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», - прокомментировал ситуацию Фридман. 

Он также отметил, что больше не может жить в Великобритании из-за санкций. 

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#израиль
#бизнесмен
#москва
#великобритания
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Омбудсмен Володарский усомнился в больших изменениях из-за новой системы в вузах
09 октября 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/ABGlavin

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что кардинальных изменений в сфере высшего образования после внедрения новой системы ждать не стоит.
«Кардинально ничего не изменится. Укрупнение по направлениям – это хорошо. Но заявлено, что вновь будут меняться стандарты. Сколько бы их не меняли, они идут от чиновников – это вчерашний день. Надо дать возможность вузам работать по собственным стандартам. Для этого понадобится возрождать внутренне учебно-методическое объединение в вузе и привлекать работодателей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Володарский.

Он подчеркнул, что новые стандарты должны создаваться совместно с общественно-профессиональным сообществом и потенциальными работодателями.

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#образование
#вузы
#стандарт
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Россияне продолжали летать прямыми рейсами в Израиль
09 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto/tanyss

Между РФ и Израилем продолжают летать прямые рейсы.
Tourdom сообщает, что из Сочи в Тель-Авив в 12:54 отправился задержанный ранее рейс WZ4311. О возобновлении регулярных рейсов информировала авиакомпания Red Wings.
 
В расписании адлеровского аэропорта на завтра борт запланирован на 13:30. Онлайн-табло израильского Бен-Гуриона пока не информирует по рейсам в Сочи ни на сегодня, ни на завтра.
 
По рекомендации Росавиации перелёты будут осуществляться в дневное время.

Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью.

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.

«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.
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#аэропорт
#россия
#израиль
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Общественник Цапко: «Надо давать вузам больше свободы в формировании программ»
09 октября 2023, 19:18

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко призвал при внедрении новой системы высшего образования не вгонять вузы в рамки и давать им больше свободы для формирования образовательных программ.
«Главная проблема в том, что часть вузов, которые не хотели меняться под Болонскую систему, вероятно, не поменяются и под новую систему. Надо давать вузам больше свободы в формировании образовательных программ. Люди в образовании смотрят далеко вперёд, во многих вузах уже готовят специалистов будущего, поэтому не нужно загонять их в узкие рамки», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цапко.

Он подчеркнул, что образовательное сообщество способно к качественному саморегулированию.

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#вузы
#образование
#программа
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Более 26 тыс заявлений подали петербуржцы на льготное парко-места за этот год
09 октября 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Петербуржцы подали 26 196 заявлений на предоставление им льготного парковочного места за год.
«Услуга предоставляется по предварительной записи, и для её оформления можно обратиться в любой МФЦ Петербурга. Её также можно оформить в электронном виде на портале gu.spb.ru, но только в случае если заявитель – единственный собственник помещения, расположенного в районе платной парковки», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» директор Многофункционального центра Санкт-Петербурга Максим Александров.

В городе работает платная парковка в Петроградском, Адмиралтейском и Центральных районах, а также на части Васильевского острова. При этом, зарегистрированные там граждане имеют право на льготное парковочное место.

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#автомобиль
#парковка
#право
#санкт-петербург
#льготы
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Российские сотовые операторы обнулят плату за услуги связи абонентам в Израиле
09 октября 2023, 18:48

Фото: iStock/Pinkypills

Российские операторы Tele2, «Мегафон» и «Билайн» обнуляют плату за связь для клиентов, находящихся в Израиле.
МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера российского посольства в Израиле, посольства Израиля в России, а также на горячую линию «Аэрофлота», сообщает РИА Новости.
 
В понедельник Tele2 сообщил об обнулении стоимости услуг мобильной связи для клиентов, которые находятся в Израиле, из-за напряженной ситуации в стране. Особый режим начнёт действовать в полночь с 9 на 10 октября и продолжит работать до 22 октября, несмотря на отрицательный баланс и тарифный план.
 
«Мы подключили нашим клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет услуг связи в роуминге: 3 ГБ, 120 минут и 120 SMS, он будет действовать в течение следующих 30 дней», - сказано в сообщении пресс-службе «Билайн».
Ранее сообщалось, что люди пытаются улететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Стамбул и Анталью. Турецкий телеканал TGRT Haber сообщает, что в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очень много людей. Израильтяне хотят улететь в Стамбул и Анталью.

«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», —сказано в сообщении.
Утром 7 октября Израиль оказался под ракетной атакой из сектора Газа. Бойцы ХАМАС  проникли в приграничные районы на юге Израиля.

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#сотовая связь
#израиль
#россияне
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Волоколамская учительница стала Заслуженным работником образования Подмосковья
09 октября 2023, 18:46

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Учительница из Волоколамска Ирина Коршунова стала обладательницей почётного звания «Заслуженный работник образования Подмосковья». Лучших педагогов региона чествовали в Доме правительства Московской области.
Учитель биологии Гимназии №1 Волоколамска удостоена почётного звания за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие образования региона. Министр образования Московской области Илья Бронштейн лично поздравил Ирину Семёновну и передал награду.  

Педагогический стаж работы Коршуновой превышает 35 лет. За это время она работала директором школы и замдиректора, руководила кафедрой естественных дисциплин гимназии. 
 
На её счету немало побед, например, в заключительном этапе конкурса «Учитель года 2020». Она также вошла в «Топ-100 лучших учителей Подмосковья» в 2021 году. Но одна из главных наград – любовь учеников, которые с удовольствием посещают её уроки.

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#волоколамск
#учитель
#биология
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в преддверии зимы закупили более 130 единиц уборочной техники
09 октября 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье в рамках подготовки к зиме закуплено 138 комбинированных дорожных машин взамен старых. На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящими составом регионального правительства и главами городских округов одной из тем стала готовность дорожных и транспортных служб к наступлению зимы.
Таким образом, парк уборочной техники Мосавтодора вырос на 42%. Зимой эти машины используют для уборки снега, а летом переоборудуют в самосвалы. Всего на дорогах региона в зимний период работают более 3,5 тыс единиц техники.  
 
До конца года будет куплено 60 прицепных пескоразбрасывателей. В Подмосковье также подготовят порядка 300 мест для складирования снега.
 «Важно, чтобы были чёткие алгоритмы, какие места уборки должны быть в приоритете. Вместе с цифровыми технологиями, знаниями, какая трасса убрана, какая машина находится на линии, это сделает эффективность работы заметно выше», – отметил Воробьёв.
К зиме также заготовят порядка 1,4 млн тонн противогололёдных материалов.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#зима
#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
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Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг
09 октября 2023, 18:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил сформировать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, в том числе с помощью портала госуслуг. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Отмечается, что срок исполнения поручения — до 15 ноября. 

Напомним, пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.

Ранее сообщалось о том, что жители Московской области могут получить на региональном портале 300 электронных услуг. В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг.

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