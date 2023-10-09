Гигантская озоновая дыра образовалась над Антарктидой

Фото: istockphoto.com/Frank Günther
Над Антарктидой образовалась гигантская озоновая дыра.
Её размер достигает Северной Америки, а площадь равна 26 млн кв. км по оценкам исследователям.
Учёные предполагают, что причиной увеличение за год озоновой дыры могли стать извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай или активная дегазация Земли и выход на поверхность водорода и других газов в районе Антарктиды.
Как передают argumenti.ru, исследователи считают, что несмотря на это причин для волнений нет, поскольку территория под озоновой дырой практически необитаема, а озоновый слой защищает Землю от проникновения избыточного ультрафиолета Солнца.
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Учёные предполагают, что причиной увеличение за год озоновой дыры могли стать извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай или активная дегазация Земли и выход на поверхность водорода и других газов в районе Антарктиды.
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Мелисса Тимофеева