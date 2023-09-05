Гильдия риэлторов: льготная ипотека станет дорогой

Фото: IStock/Boy Wirat
«Льготна ипотека станет дороже и увеличение первого взноса станет главным препятствием в этом процессе. Но увеличение ставки, мне кажется, мало, что поменяет, потому что разница между рыночной ипотекой, которая сейчас 14 процентов и существующей для новостроек — 8, 6, 5 и 2 процента – это как-то сильно не изменит ситуацию. Всё равно льготная ипотека будет драйвером, и большая доля совершаемых сделок будет именно льготная ипотека», — сказал Апрелев.
«Не все банки начали менять ипотечную ставку по уже согласованным кредитам. Естественно, какое-то количество людей торопится приобрести недвижимость по уже согласованной ставке, и это немного усиливает определённый ажиотаж спроса. Но это краткосрочная ситуация, потому что точно до конца сентября все банки перейдут к новым ставкам. Возможно, эти ставки уже увеличатся за счёт роста ключевой ставки и это приведёт к оградительным мерам. Тогда безусловно, произойдет то же, что в 2022 году, когда на три месяца на вторичном рынке в десятки раз сократилась выдача ипотеки», — заключил Константин Апрелев.Читайте также:
Ипотека или аренда: как рассчитать выгодный вариант
Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей
В России дефицит арендного жилья вызовет рост цен