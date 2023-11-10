Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»

Фото: Пушкинское время
Ученица гимназии из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена». Победительница получила призовой фонд в размере 200 тысяч рублей, а также туристическую образовательную программу.
Финальный этап соревнований проходил в Международном детском центре «Артек». Побороться за победу туда приехали 1500 тысячи школьников, в том числе и Анастасия Смирнова из Ивантеевки.
Ученица 11 класса гимназии №3 успешно выполнила задания от организаторов и презентовала проект жюри, благодаря чему попала в список победителей конкурса.
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Ученица 11 класса гимназии №3 успешно выполнила задания от организаторов и презентовала проект жюри, благодаря чему попала в список победителей конкурса.
«Призовые деньги — 200 тысяч рублей пойдут на дальнейшее образование. Помогла родителям и даже благодарственное письмо от президента России привезу домой из „Артека“. Признаться, меня распирает от гордости за страну, Подмосковье, Ивантеевку и, конечно, самых лучших родителей, которые верили в меня», — рассказала Анастасия Смирнова.Мероприятие проходило в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Всего в нем приняли участие более трех миллионов школьников 8-11-х классов. 300 лауреатов были отмечены премиями от 200 тысяч до миллиона рублей.
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Екатерина Шмакова