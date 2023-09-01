Гимназия Примакова занимает место лидера в сфере образования Подмосковья.

Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе.
Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.
В этом году планируется открытие нового главного учебного корпуса образовательного учреждения на 500 мест.
Реализация нового учебного корпуса позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч школьников.
Педагогический состав гимназии включает российских и зарубежных преподавателей.
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Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на 1 300 человек, 5 зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра «Взлёт» и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей.
Реализация нового учебного корпуса позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч школьников.
«Одна из приоритетных задач нашей команды – развитие кампуса мирового уровня. В ближайшее время мы открываем новое здание с современными лабораториями, спортивными и лекционными залами. Я уверена, что впереди у нас много нового и интересного», — сказала директор гимназии имени Примакова Майа Майсурадзе.Ученики гимназии Примакова регулярно становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского шахматного турнира команд образовательных учреждений «Белая ладья».
Педагогический состав гимназии включает российских и зарубежных преподавателей.
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Алиса Сергиенко