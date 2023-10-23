Гинцбург рассказал о старте исследований новой вакцины «Спутник» с участием детей

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Исследования модернизированной вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием детей начнутся в ближайшее время. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что получено разрешение на проведение исследований с участием детей старшего возраста. Им будет введена новая вакцина.
По словам Гинцбурга, в исследовании примут участие 50 человек.
Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса «Спутник V», которая использовалась с начала пандемии, совсем перестала оказывать действие для борьбы с заболеванием. Это связано с появлением новых штаммов вируса, а именно, так называемого «кракена».
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По словам Гинцбурга, в исследовании примут участие 50 человек.
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Анастасия Чинкова