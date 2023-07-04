Гладков рассказал, сколько миллиардов уйдёт на восстановление Шебекина

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Около 20 миллиардов рублей необходимо для восстановления города Шебекино и других населённых пунктов округа, пострадавшего от обстрелов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передаёт ТАСС.
Губернатор подчеркнул, что «пять многоквартирных домов у нас полностью разрушены». К тому же более 80 частных домовладений и тысячи квартир требуют ремонта после попадания в них украинских снарядов. Только на восстановление жилых помещений необходимо потратить пять миллиардов рублей.
В два раза больше средств необходимо вложить в восстановление промышленности. Оставшиеся пять миллиардов, по плану Гладкова, пойдут на ремонт учреждений социальной сферы.
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В два раза больше средств необходимо вложить в восстановление промышленности. Оставшиеся пять миллиардов, по плану Гладкова, пойдут на ремонт учреждений социальной сферы.
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Андрей Гаврилов