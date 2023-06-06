Гладков заявил об отсутствии противника в Белгородской области

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По его словам, это касается, в том числе, села Новая Таволжанка. Он подчеркнул, что сейчас власти делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.
«Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача простая — это безопасность людей», - подчеркнул Гладков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Белгородской области опровергли сообщения об украинской ДРГ.