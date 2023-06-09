Глава антикоррупционного комитета Кабанов предложил решение проблемы мигрантов в Котельниках

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Кабанов считает, что к бесконтрольной концентрации трудовых мигрантов в Котельниках привела безответственность представителей бизнеса, в основном рынка «Садовод». Ситуации способствовало отсутствие реакции со стороны властей.
«Представители власти обязаны не допускать формирования этнических анклавов, доходчиво объяснять приезжающим гражданам из других государств правила пребывания в России, заставлять беспрекословно их исполнять, тем более, если эти люди получили паспорт России. Власть должна моментально и максимально жёстко реагировать не только на нарушения закона, а на любые притеснения в отношении коренных жителей, нарушающие их традиционный уклад жизни», – уверен Кабанов.Он отметил, что правоохранителям нужно держать ситуацию на контроле, пока мигранты не научатся себя вести уважительно. Кабанов также пообещал, что комитет будет постоянно отслеживать ситуацию вместе с жителями и ответственными структурами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что клинские полицейские пресекли фиктивную постановку на учёт нелегальных мигрантов.