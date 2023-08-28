Глава Балашихи Юров рассказал, где российская ПВО сбила беспилотник

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Глава городского округа Балашихи Сергей Юров обратился к жителям после атаки беспилотного летательного аппарата, пресечённой средствами российской ПВО. Он подчеркнул, что БПЛА был уничтожен не над территорией этого муниципалитета.
«Уважаемые жители! По официальным данным Минобороны России, сегодня ночью беспилотник был уничтожен в воздухе не над территорией нашего городского округа. Прошу сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из официальных источников», – заявил Юров.Ранее в военном ведомстве заявили, что в понедельник около 04.30 силы противовоздушной обороны пресекли попытку совершить террористическую атаку дроном самолётного типа на территорию России. БПЛА был уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией городского округа Люберцы.
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Лора Луганская