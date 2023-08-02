Глава Башкирии прибыл на переговоры с вооруженным гранатой военным

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Глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на переговоры с добровольцем, который угрожает устроить взрыв на Нагаевском шоссе. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.
Военнослужащий-доброволец, самовольно оставил воинскую часть, что послужило поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела. Дезертир потребовал доставить для проведения переговоров главу Башкирии и прекратить преследование.
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