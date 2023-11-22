Глава Чечни Кадыров назвал публичные извинения поступком достойного человека

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя журналистов со Всемирным днем телевидения, заявил, что публичные извинения являются поступком настоящего и достойного человека.
В своем выступлении Кадыров поблагодарил всех журналистов за их труд.
Он призвал всех сотрудников средств массовой информации всегда говорить правду и представлять интересы своего народа.
Ранее в ходе своего визита в Чечню глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил исправленное издание учебника по истории для старшеклассников. Кадыров подчеркнул, что Кравцов представил ему переработанное издание учебника по истории для 10-х классов. В новом издании, как отметил глава региона, «исправлены все ошибки, а также удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Он подчеркнул, что «справедливость торжествовала».
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«Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру. Если человек, который провинился, совершил ошибку, принёс свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека», – сказал Кадыров.
Ранее в ходе своего визита в Чечню глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил исправленное издание учебника по истории для старшеклассников. Кадыров подчеркнул, что Кравцов представил ему переработанное издание учебника по истории для 10-х классов. В новом издании, как отметил глава региона, «исправлены все ошибки, а также удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Он подчеркнул, что «справедливость торжествовала».
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Элина Позднякова