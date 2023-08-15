Глава Чехова Артамонов принял участие в благотворительной акции

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
— Акция «Собери ребёнка в школу»;
«Собрал ребятам ранцы, с полным комплектом канцтоваров, необходимых для учебы. Пусть новые портфели с книжками и тетрадками, ручками и красками доставят ребятам радость и желание учиться на хорошо и отлично!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий.
Пункты сбора школьный принадлежностей для детей:
ТРЦ «Карнавал», улица Московская, дом 96, 4-й этаж, рядом с магазином «Читай-город» с 17:00 до 19:00. Ежедневно;
ДК «Дружба», улица Чехова, дом 45, кабинет №210, с 9:00 до 18:00. Ежедневно;
Общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия» улица Дружбы дом 21, 10:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00. Выходные: суббота и воскресенье.
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