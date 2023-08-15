Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Чехова Артамонов принял участие в благотворительной акции

Глава Чехова Артамонов принял участие в благотворительной акции

15 августа 2023, 10:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов принял участие в благотворительной акции «Собери ребёнка в школу».
В Чехове проходят две благотворительные акции, направленные на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:
— Акция «Собери ребёнка в школу»;

— Акция «Доброе дело школьникам Донбасса».
«Собрал ребятам ранцы, с полным комплектом канцтоваров, необходимых для учебы. Пусть новые портфели с книжками и тетрадками, ручками и красками доставят ребятам радость и желание учиться на хорошо и отлично!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.

Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий.

Пункты сбора школьный принадлежностей для детей:
ТРЦ «Карнавал», улица Московская, дом 96, 4-й этаж, рядом с магазином «Читай-город» с 17:00 до 19:00. Ежедневно;
ДК «Дружба», улица Чехова, дом 45, кабинет №210, с 9:00 до 18:00. Ежедневно;
Общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия» улица Дружбы дом 21, 10:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00. Выходные: суббота и воскресенье.

Читайте также:

Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова в Чехове отметил 20-летний юбилей.

Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО.

Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе.
#россия
#телефон
#дело
#помощь
#акция
#режим работы
#дк
#единая россия
#город
#григорий артамонов
#доброе дело
Читайте нас в
В России медицинские вузы подняли цены на обучение
15 августа 2023, 10:46

Фото:istockphoto/LightFieldStudios

Российские медицинские вузы начали поднимать цены на платное обучение.
«Коммерсантъ» сообщает, что причиной роста цен в учебных заведения стали инфляция, экономическая ситуация из-за пандемии и проведения СВО.
 
Заметнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в МГМУ им. И.М. Сеченова. Вместо 415 тысяч придётся заплатить 650 тысяч рублей (общая стоимость за 6 курсов выросла с 2,82 до 4,48 млн рублей). Курс на специальности «Стоматология» вырос с 450 до 700 тысяч рублей (за всё обучение придётся заплатить 3,91 млн рублей).
 
Обучении по специальности «Стоматология» Санкт-Петербургском государственном университете выросли на 12%, достигнув 355,4 тысячи рублей.
 
Дефицит кадров в медицине стараются закрывать с помощью выделения бюджетных мест под целевой набор, который абитуриенты избегают, рассказал член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов.
 
«Сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену», — сказал в заключении Иван Давыдов.
Ранее сообщалось, что ведущие российские вузы в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%.
Обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе стоимость обучения по некоторым программам выросла на 18–22%.

Читайте также:

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%

«Известия»: Молодые российские врачи уходят из профессии из-за нехватки опыта

Участники СВО смогут перейти на бюджет в российских вузах

#студенты
#медицина
#медики
Читайте нас в
Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за ЧП в Дагестане
15 августа 2023, 10:21

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва на АЗС в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Лукашенко выразил искренние соболезнования, а также пожелал выздоровления всем, кто пострадал в результате взрыва на на автозаправочной станции в Дагестане.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

Напомним, в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 33 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Читайте также:

Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
#пожар
#азс
#владимир путин
#президент
#чп
#человек
#соболезнования
Читайте нас в
Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане
15 августа 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе из-за взрыва на АЗС в одном из районов. 

Напомним, в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, пострадали 102 человека, 27 погибли, из них трое детей. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им будет выделено из бюджета по 1 миллиону рублей. В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров.  В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Читайте также:

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»

На заправке в Махачкале произошел повторный взрыв
#пожар
#азс
#чп
#взрыв
#человек
#соболезнования
#дагестан
#владимир путин
Читайте нас в
УПЦ сообщила о штурме полицией корпусов Киево-Печерской лавры
УПЦ: Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры
15 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/krblokhin

Сотрудники полиции начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь в телеграмм-канале.
В УПЦ сообщили, что в настоящее время украинские силовики штурмуют два корпуса лавры. Помещения оцеплены, на одном из них уже срезаны замки.

По информации очевидцев, сотрудники полиции вооружены автоматами. В здании церкви находятся паломники и монахи.  

Напомним, согласно решению суда, вынесенного 10 августа, Киево-Печерская лавра должна устранить препятствия в пользовании имуществом церкви. Адвокат обители прокомментировал судебное решение и назвал его одним из самых позорных в истории страны. 

Читайте также: 

УПЦ: Икона в храме Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала

Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины

СПЖ: Украинские полицейские не разрешают передавать запертым в Киево-Печерской лавре еду и воду
#адвокат
#икона
#страны
#полицейские
#сотрудники
#упц
Читайте нас в
ФСБ задержала жителя Крыма за пособничество ВСУ
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО
15 августа 2023, 09:44

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудниками ведомства был задержан гражданин России, который информировал спецслужбы Украины о перемещении военных грузов, которые через территорию Крыма следуют в зону проведения СВО.

Задержанный подтвердил сотрудничество с СБУ и сообщил координаты схрона, где находилось взрывное устройство, изготовленное мужчиной для совершения диверсий. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. 

Читайте также: 

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных о военной технике ВС РФ

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

Боец MMA Дакаев задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ



#дело
#уголовное дело
#фсб
#сотрудничество
#сво
#всу
#сбу
Читайте нас в
Владельцем АЗС, взорвавшейся в Махачкале, оказался судимый бизнесмен
SHOT: Владельцем АЗС, которая взорвалась в Махачкале, оказался 39-летний судимый бизнесмен
15 августа 2023, 09:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

АЗС «Нафта-24», на которой произошел взрыв, принадлежит 39-летнему ранее судимому бизнесмену. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, владелец заправочной станции ранее был судим. Он привлекался к уголовной ответственности в 2016 году. Отмечается, что ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Бизнесмен сбывал сжиженный газ без специальных разрешений. На незаконной продаже ресурсов, мужчина заработал более 1,3 млн рублей.

Напомним, взрыв на АЗС произошел накануне вечером под Махачкалой. В результате происшествия, 30 человек погибли, из них трое детей. Более 100 человек пострадали, состояние 10 оценивается как тяжелое. 

Читайте также: 

В Махачкале в пожаре погибла беременная 18-летняя девушка

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

#азс
#обвинение
#взрыв
#бизнесмен
#происшествия
Читайте нас в
Умер учёный, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич
15 августа 2023, 09:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве умер 85-летний профессор МГУ, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич.
«Московский Комсомолец» пишет, что учёный умер в своей квартире на Ломоносовском проспекте.
 
Владимиру Зоричу внезапно стало плохо. Дочь вызвала скорую, но медиам не удалось спасти учёного.
 
Владимир Зорич являлся заслуженным профессором МГУ, крупнейшим специалистом в области математического анализа.

Ранее на 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Наталья Сергеевна Королёва сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.

Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

Читайте также:

Российский хоккеист Амиров умер в возрасте 21 года

Умерла дочь Сергея Королёва Наталья

Умер 50-летний рэпер Magoo
#учёный
#учебник
#математика
Читайте нас в
Во вторник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
15 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 15 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано около 858 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. 

Читайте также:

Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах.

В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе.

#ремонт дорог
#волга
#шоссе
#правительство
#крым
#урал
Читайте нас в
Учёные создали экологичную упаковку для продуктов из ананаса
15 августа 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Nikolay Zaiarnyi

Команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).
 
Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
 
Учёные создали и протестировали пленки, которые изготовили из ананасовых отходов: в чистом виде и в сочетании с глицерином. Материалы оказались водостойкими, а также обладающими способностью замедлять естественный процесс созревания бананов, а это значит, что новый материал поможет как можно дольше хранить продукты.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что ананас способен предотвращать отеки, понижать давление, укреплять иммунитет, разжижать кровь, понижать холестерин и улучшать пищеварение.В связи со способностью фрукта налаживать пищеварение, диетолог рекомендовала употреблять ананас с мясом. При этом, намного полезнее именно свежий ананас, а не консервированный.

Читайте также:

В России предложений вторичного жилья стало меньше сразу на 10% за месяц

Мировые цены на кофе будут расти

Французы стали экономить на мыле и шампуне
#продукты
#учёный
#еда
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников