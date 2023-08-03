Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
В рамках выездной администрации глава городского округа Чехов Григорий Артамонов провел личный приём граждан в деревне Крюково.
Приём сотрудников администрации округа проходил в конце рабочего дня, для удобства жителей. В рамках встречи жители муниципалитета получили исчерпывающую информацию по своим вопросам, которые охватывали практически все сферы: здравоохранение, транспорт, благоустройство, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство.
Много обращений поступило по поводу ремонта участка автомобильной дороги, ведущей от остановки к многоэтажным домам, а также жители деревни Крюково попросили обустроить пешеходную дорожку от улицы Сельской. Этой тропинкой пользуются школьники, пожилые люди, а также родители с детьми. Кроме того, в обращениях звучали просьбы о реконструкции старой детской площадки.
Глава муниципалитета заявил, что до 31 августа специалисты отсыпят асфальтовой крошкой дорогу, а на следующий год эту дорогу внесут в в план капитального ремонта. Григорий Артамонов дал поручение проработать вопрос обустройства пешеходной дорожки до конца сентября, а вопрос с детской площадкой решат до конца августа. На месте старой детской площадки оборудуют новый игровой комплекс с твердым резиновым основанием.
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Глава муниципалитета заявил, что до 31 августа специалисты отсыпят асфальтовой крошкой дорогу, а на следующий год эту дорогу внесут в в план капитального ремонта. Григорий Артамонов дал поручение проработать вопрос обустройства пешеходной дорожки до конца сентября, а вопрос с детской площадкой решат до конца августа. На месте старой детской площадки оборудуют новый игровой комплекс с твердым резиновым основанием.
«Обращений от жителей поступает всегда много. Какие-то можно оперативно решить на уровне округа, по другим необходимо участие региональных и федеральных ведомств. Все вопросы, поступившие сегодня будут проработаны, по каждому обязательно найдем оптимальный вариант решения», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко