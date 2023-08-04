Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
Строительные работы проводятся в рамках президентского проекта «Современная школа», нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы. Старт строительству школы дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в августе 2021 года.
Специалисты завершили строительство трансформаторной подстанции, которая будет обеспечивать электроснабжение учебного заведения. На 100 % готовы 256 помещений на всех четырех этажах учреждения. На данный момент специалисты занимаются сборкой мебели и оборудования. В отдельных помещениях заканчиваются последние отделочные работы.
«Вокруг школы продолжается благоустройство территории: укладка брусчатки, монтаж малых архитектурных форм и ограждения. На улице предусмотрено создание учебно-спортивной зоны. При озеленении территории школы будет применяться натуральный газон с отдельно организованными цветниками. Также в рамках предусмотренного благоустройства идут работы по организации расширения подъездной дороги и пешеходного тротуара», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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