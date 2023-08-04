Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе

Глава Чехова Артамонов проконтролировал ход строительных работ в школе

04 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатом Государственной Думы Александром Коганом и родителями будущих учеников проконтролировал ход работ в школе на 825 мест в 5 микрорайоне муниципалитета.
Строительная готовность образовательного учреждения составляет порядка 90%, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительные работы проводятся в рамках президентского проекта «Современная школа», нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы. Старт строительству школы дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в августе 2021 года.



Специалисты завершили строительство трансформаторной подстанции, которая будет обеспечивать электроснабжение учебного заведения. На 100 % готовы 256 помещений на всех четырех этажах учреждения. На данный момент специалисты занимаются сборкой мебели и оборудования. В отдельных помещениях заканчиваются последние отделочные работы.
«Вокруг школы продолжается благоустройство территории: укладка брусчатки, монтаж малых архитектурных форм и ограждения. На улице предусмотрено создание учебно-спортивной зоны. При озеленении территории школы будет применяться натуральный газон с отдельно организованными цветниками. Также в рамках предусмотренного благоустройства идут работы по организации расширения подъездной дороги и пешеходного тротуара», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Читайте также:

Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации.

В зону СВО направили гуманитарную помощь из Чехова.

В Чехове оборудовали новые «Народные тропы».
#школа
#строительство
#благоустройство
#губернатор
#школы
#помощь
#дороги
#образование
#здание
#площадки
#воробьёв
#рф
#чехов
#григорий артамонов
Читайте нас в
В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности
04 августа 2023, 16:37

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 3 августа пожары не были зафиксированы.

4, 5 и 6 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

В пятницу, 4 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Московском учебно-опытном лесничествах — II класс пожарной опасности.

В субботу, 5 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В воскресенье, 6 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»

Читайте также: 

В подмосковных лесах создали около 270 новых мест для отдыха.

В Подмосковье усилили профилактику возгораний торфяников.

В комитете лесного хозяйства МО рассказали, как не собрать ядовитые грибы.
#подмосковье
#грибы
#пожар
#пожары
#возгорание
#опасность
Читайте нас в
В Петербурге откроется новый маршрут в заказнике «Северное побережье Невской губы»
04 августа 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/jotily

Начальник отдела Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Алексей Каширин заявил о том, что к открытию готовится новый маршрут в заказнике «Северное побережье Невской губы», строительство которого планируется окончить уже в сентябре, а торжественное открытие — в конце 3-го квартала.
«Мы находимся на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц, и именно эти плавни – потрясающий мир пернатой фауны: здесь они и отдыхают, и гнездятся, тут у них детский садик, а потом они улетают от нас в русскую Арктику и обратно в Африку и Европу. Некоторые так и не улетают, им тут нравится. А те, которые всё-таки отправляются дальше, здесь могут задержаться недели на три», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Каширин.

Также в этих местах появится специальный 660-метровый настил, пролегающий в зарослях тростника и камыша, аналогов которому нет ни в Петербурге, ни в его окрестностях.

Кроме того, Каширин рассказал о наличии детского экомаршрута с героями сказок. Он отметил, что позже планируется устроить экологические маршруты для более взрослого поколения.

Читайте также:

В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории

Минэкологии провел рейд в Шатурском заказнике

Под Коломной заметили редких лебедей-кликунов
#природа
#экология
#санкт-петербург
Читайте нас в
Подмосковье представит на выставке «Россия» знаковые места и достижения
04 августа 2023, 16:11

Фото: Istockphoto / OxAvdeenko

Подмосковье представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия», которая будет проходить с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе министр информационных и социальных коммуникаций Московской области.
1 августа выставке исполнилось 84 года. С момента открытия в 1939 году она оставалась территорией передовых достижений страны. Эта традиция продолжается и сейчас.
«На подмосковном стенде будут три двери, шагнув за которые гости очутятся среди всего самого лучшего в области. Это знаковые места, прорывы и достижения, уникальные производства - то, чем гордится Подмосковье. Гостям предложат аудиогид. А на сенсорном столе представят президентские проекты, меняющие качество жизни в большом регионе», – говорится в сообщении. 
Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению изделий народных промыслов под руководством мастеров из Жостова, Гжели.   
На стенде региона организуют еженедельные розыгрыши. Главный приз – путёвки в лучшие гостиницы и глэмпинги Подмосковья. 
 
На выставке также будет представлена уличная арт-инсталяция картины Валентина Серова «Девушка с персиками», выложенная из товаров подмосковного производства.
 
Международная выставка-форум «Россия» организована по указу президента Владимира Путина

Читайте также:

Выставку фламандской живописи в «Новом Иерусалиме» посетили более 100 тыс человек

Большой театр приглашает китайских коллег в Россию

В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий



 

#выставка
#форум
#президент
#владимир путин
#вднх
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Зафиксирован рост распространения холеры
В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире
04 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/doble-d

Вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Отмечается, что уровень распространения эпидемии оценивается как «очень высокий».  

За аналогичный период времени прошлого года, вирус был обнаружен лишь в 15 странах. Усугубляет ситуацию отсутствие вакцин и ресурсов для борьбы с заболеванием.  

По информации ВОЗ, на распространение заболевания влияют погодные условия. Наводнения, ураганы и циклоны способствуют истощению запасов чистой воды. В организации также сообщили, что вспышки холеры наиболее вероятны в тех странах, где высокая температура воды сохраняется длительное время. 

Читайте также: 

В Ленинградской области опасаются распространения холеры

В Тамбове выявили второй случай заболевания холерой

В Тамбовской области индийца госпитализировали с подозрением на холеру



#вирус
#температура
#воз
#заболевания
Читайте нас в
В Химках на 95% выполнили план по ремонту дорог на 2023 год
04 августа 2023, 15:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки завершили укладку асфальта и ремонт 11 километров дорог.
Годовой план выполнили на 95%, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы провели в рамках реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проходят в две волны. В первую очередь обновляют наиболее протяженные участки: участок дороги в деревне Жилино, участок Свистуха — Вашутино, на улице Маяковского и съезд с улицы Первомайской в районе домов 69 и 77.
«От качества дорог, в первую очередь, зависит безопасность всех участников движения. Ремонт транспортных артерий проводят при поддержке администрации городского округа, а также в рамках проекта «Безопасные дороги» партии Единой России», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

В ходе ремонта, работники заменяют покрытие проезжей части, тротуаров и бордюрный камень. Устанавливают новые дорожные знаки, расчерчивают свежую разметку, обустраивают новые остановочные павильоны. 

Читайте также: 

За ремонт дорог на «Доброделе» за месяц проголосовали 125 тыс жителей.

100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье.

Ремонт подъездов в Химках завершён на 80%.
#подмосковье
#ремонт дорог
#благоустройство
#дороги
#безопасность
#развитие
#химки
Читайте нас в
В подмосковном Роспотребнадзоре сравнили арбуз с котом в мешке
04 августа 2023, 15:33

Фото: Минсельхозпрод МО

Просить продавца разрезать арбуз и пробовать его в уличной торговой точке опасно. Есть риск появления в ягоде патогенной миклофлоры, предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
«Мы не знаем, когда и что резали этим ножом на уличном лотке, когда его мыли. Часто нож просто вытирается о полу халата продавца», – сказала Раева.    
Между тем, по её словам, арбуз – оптимальная влажная и сладкая среда для развития патогенной миклофлоры в случае неправильной обработки и реализации ягоды
«Арбуз – как кот в мешке. Пока мы не разрежем и не попробуем его, мы не знаем, что ждёт нас внутри. А определить на глаз наличие нитратов и пестицидов практически невозможно», – добавила Раева.  
Перед употреблением арбуз нужно тщательно промыть, желательно с мылом, особенно если есть его будут дети. 
 
 Читайте также:

Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов

Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз

Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний



#арбуз
#роспотребнадзор
#продукты
#торговля
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Юрист объяснил, могут ли привлечь к ответственности за рекламу букмекерских ставок
Юрист Карабанов объяснил разницу между онлайн-казино и букмекерскими ставками
04 августа 2023, 15:13

Фото: IStock/Yingko

Против блогера Асхаба Тамаева завели дело за рекламу онлайн-казино в своём телеграм-канале. Отмечается, что молодому человеку грозит административная и уголовная ответственность.
Однако в самом канале присутствует только реклама букмекерских ставок. Председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что в таком случае наказание не грозит. Он отметил, что в России букмекерская деятельность разрешена, и на территории страны есть много клубов, где можно официально делать ставки.
«Деятельность казино на территории России запрещена, соответственно, реклама казино тоже запрещена. В данном случае не имеет значение, онлайн это казино или нет. Но вот букмекерские ставки у нас разрешены. И маркетологи иногда рекламируют услуги на грани этих двух сфер. В этом плане надо смотреть, как сформирована эта реклама: если есть элемент какого-то домысливания, то состава преступления не будет, а откровенно услуги рекламировать нельзя», — сказал Александр Карабанов.
Отметим, что согласно ст. 14.3 КоАП РФ, за рекламу онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2500 рублей. Уголовного наказания нет. Однако оно предусмотрено за организацию азартных игр.

Читайте также: 

В России хотят сделать специальный поддомен для сайтов игорных организаций
 
Подпольное казино ликвидировали в Подмосковье

На Камчатке трех женщин осудят за организацию подпольного казино
#штраф
#реклама
#ставка
Читайте нас в
Вице-премьер Украины призвала сограждан меньше кайфовать
04 августа 2023, 15:13

Фото: istockphoto/JARAMA

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к согражданам с призывом меньше кайфовать и больше работать. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам Верещук, украинцы в последнее время стали несколько расслабляться, что вполне естественно, но несколько опасно. Она отметила, что людям сейчас не хватает импульса первых дней противостояния с Россией. Они направляют свою энергию, деньги и время совсем не в то русло. Украинцам не хватает внутренней мобилизации и стойкости, что не приближает победу, считает вице-премьер.

Ранее Ирина Верещук советовала не получать российские паспорта тем украинцам, которые проживают на подконтрольной России территории. В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напротив рекомендовал принимать российское гражданство.

Читайте также:

Моравецкий отвесил «пощечину» Зеленскому ответом на вызов посла

На Украине потребовали исключить россиян из УЕФА

На Украине озвучили сумму затрат на содержание ВСУ

#гражданство
#деньги
#омбудсмен
#украина
Читайте нас в
Путин подписал закон о повышении призывного возраста
Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет
04 августа 2023, 14:56

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст с 18 до 30 лет.
Напомним, ранее Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила.

При этом, заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.

Читайте также:

Картаполов: За уклонение от мобилизации введут штрафы до полумиллиона рублей, либо будут лишать свободы на срок до пяти лет

Матвиенко высказалась об отсрочках от армии после изменения призывного возраста

Подлежащим призыву будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре
#владимир путин
#призыв
#армия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников