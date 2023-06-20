Глава Чехова Артамонов выступил с ежегодным обращением к жителям

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
В ежегодном обращении Григорий Артамонов рассказал о проделанной работе в округе
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем ежегодном обращении к жителям рассказал о деятельности команды — команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
На ежегодном обращении главы Чехова собралось свыше тысячи гостей. Присутствовали учителя, врачи, волонтеры, ветераны, люди, неравнодушные к жизни Чехова, жители округа, участники СВО, Почетные граждане, депутаты и другие. .
Почетными гостями стали Заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Николаевна Нагорная, Министр территориальной политики Елена Владимировна Ковалева, депутат Государственной Думы Александр Борисович Коган и депутат Мособлдумы Татьяна Владимировна Карзубова.
В ходе обращения, глава муниципалитета отметил, что все достижения стали возможны благодаря совместным усилиям жителей, городских служб, депутатов, правоохранительных органов и поблагодарил всех, кто работает на благо округа.
Ранее сообщалось, что здание детского реабилитационного центра передали в собственность Чехова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«На протяжении прошлого и этого года мы проделали огромную работу и не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы строим новые соцобъекты, ремонтируем дороги и благоустраиваем новые территории. Мы создаем новые рабочие места и поддерживаем местных предпринимателей. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наш округ был безопасным и комфортным местом для жизни. Идеология лидерства нашего Губернатора сегодня успешно реализуется в Подмосковье в каждом конкретном направлении», — сказал глава Чехова Григорий Артамонов.
Почетными гостями стали Заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Николаевна Нагорная, Министр территориальной политики Елена Владимировна Ковалева, депутат Государственной Думы Александр Борисович Коган и депутат Мособлдумы Татьяна Владимировна Карзубова.
В ходе обращения, глава муниципалитета отметил, что все достижения стали возможны благодаря совместным усилиям жителей, городских служб, депутатов, правоохранительных органов и поблагодарил всех, кто работает на благо округа.
Ранее сообщалось, что здание детского реабилитационного центра передали в собственность Чехова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко