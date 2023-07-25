Глава Чехова Артамонов провел личный прием граждан

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
«Все вопросы, с которыми жители приходят ко мне на прием, зачастую выходят за рамки стандартных решений. К каждому обращению мы подходим индивидуально и стараемся максимально оказать содействие в решении конкретной проблемы. Вся, полученная сегодня информация, уже передана в профильные структурные подразделения Администрации округа с четкими указаниями и обозначенными сроками решения», — написал Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.Осуществить запись на личный прием к главе муниципалитета можно:
— заполнив соответствующую форму на официальном сайте Администрации городского округа Чехов;
— лично обратившись в Службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом 3, кабинет №2.
Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8 (496) 726 89 96.
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