Глава Чехова Артамонов провел личный прием граждан

Школьников из Подмосковья в возрасте от 10 до 17 лет приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Детская школа наставничества» от Российского общества «Знание».

Победители конкурса станут амбассадорами олимпиадного движения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Для регистрации необходимо сделать в выбор в пользу одного предмета из 24 представленных, представить видеовизитку с самопрезентацией, и направить это в заявке на участие до 1 августа. Подать заявку на участие и узнать подробности конкурса можно до 1 августа по ссылке.

По итогам конкурса будут определены ребята, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств», - добавили в пресс-службе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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