Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

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Он заявил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.
«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил дагестанский глава.
Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.
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