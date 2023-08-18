Глава Дагестана Меликов назвал износ дагестанских электросетей немыслимым

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Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о немыслимом износе региональных электросетей. Причина кроется в недостатке финансирования.
«Я отошёл от повестки и честно доложил президенту страны о другой нашей общей беде — состоянии энергетического комплекса, плачевное состояние которого во всей наглядности показал этот жаркий август», — сообщил Сергей Меликов в своём Telegram-канале.По словам чиновника, выделение необходимых средств ответственной компании выходит за рамки региональных полномочий. В данной ситуации требуется решения федеральных органов власти.
Ситуацию, возможно, изменит программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 млрд рублей, но таких денег нет.
«Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 млрд рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», —сообщили в «Россетях».Читайте также:
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