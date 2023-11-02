Глава Дагестана Меликов удивился поискам евреев в турбине самолета

Фото: сайт Кремля
Глава Дагестана Сергей Меликов критикует участников беспорядков в аэропорту Махачкалы за поиски евреев в турбине самолета.
Видео выступления Сергея Меликова на конференции «За межнациональный мир и согласие» опубликовал Mash.
Речь шла о кадрах, которые сняли вечером 29 октября. В этот день жители республики ворвались в аэропорт Уйташ. Участники беспорядков ждали прибытие рейса из Тель-Авива. Они кричали «Аллаху Акбар» и держали в руках флаги Палестины.
Люди заблокировали вход на объект, а потом устроили обыск в помещениях. Мужчины выбежали на летное поле и осматривали самолеты, пока на место не приехал ОМОН. На одном из сделанных кадров виден мужчина, заглядывающий в турбину самолета.
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«Вот вам сейчас смешно, когда я первый раз увидел, у меня тоже улыбка была на лице, но потом мне стало страшно: он туда [в турбину самолета] заглядывает и смотрит, есть там евреи или нет. Ну над нами же весь мир смеется благодаря этим проходимцам», —говорит Сергей Меликов.
Люди заблокировали вход на объект, а потом устроили обыск в помещениях. Мужчины выбежали на летное поле и осматривали самолеты, пока на место не приехал ОМОН. На одном из сделанных кадров виден мужчина, заглядывающий в турбину самолета.
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Мария Фирсова