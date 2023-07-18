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Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой

18 июля 2023, 19:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству спорта и мэру Махачкалы организовать переименование стадиона, названного в честь спортсменки Елены Исинбаевой.
По словам Меликова, будет правильно, если новое название стадиона, выберут дагестанцы. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава республики подчеркнул, что Исинбаева талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но последние заявления атлетки, которые она делала из-за границы, послужили сигналом для того, чтобы принять соответствующее решение.


«В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», - заявил Меликов.
Напомним, ранее российская спортсменка заявила о намерении продолжить свою профессиональную деятельность в МОК. В свою очередь, комитет одобрил намерения спортсменки, обосновав это тем, что она не была замечена в поддержке СВО или связях с армией РФ.

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#Дагестан
#стадион
#Исинбаева
#МОК
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Паркинг в 10А мкр. Реутова будет достроен компанией СЗ «ПСК НПО машиностроения»
18 июля 2023, 19:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов обсудил этапы завершения строительства подземного паркинга в микрорайоне 10А с руководителем «ПСК НПО машиностроения» Константином Байгушевым. Вместе они осмотрели территорию парковочного пространства и обсудили необходимые работы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Определены ориентировочные сроки и этапы завершения строительства подземного паркинга под домами №67 и №69 по Юбилейному проспекту, а также №52 по улице Октября. На торгах по банкротству подземный паркинг приобрёл застройщик «ПСК НПО машиностроения». Теперь коллеги приступят к замене заборов по территории наземного паркинга, установке камер видеонаблюдения и устройству освещения. До конца декабря будет устроена гидроизоляции верхней части паркинга. С жителями, которые ранее приобрели машиноместа, перезаключат договоры», – рассказал Каторов. 
Строительство подземного паркинга было заморожено несколько лет назад, а застройщик ООО «ЭкспертСтрой» обанкротился. Паркинг рассчитан на 1 547 машино-мест, из них 200 куплено жителями.
Он отметил, что с началом работ во дворе появится большое количество строительной техники.  

«Чтобы не доставлять дискомфорт нашим жителям при проведении строительных работ организуем подъезд специализированной техники со стороны Юбилейного проспекта. Вход с этой стороны улицы в детский сад «Теремок» будет закрыт, воспитанников будут провожать в сад и забирать из него через вход со стороны улицы Транспортной. Заезд для строительной техники будет оборудован специальными знаками», – подытожил Каторов.  
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#Московская область
#Подмосковье
#Станислав Каторов
#Реутов
#паркинг
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В Японии женщина за 2 года позвонила в службу спасения 2761 раз, за что была арестована
18 июля 2023, 19:09

Фото:istockphoto/AtomStudios

51-летнюю безработную Хироко Хатагами из префектуры Тиба арестовали по подозрению в препятствии работе пожарной части.
Издание Independent пишет, что 2 года женщина звонила спасателям и просила, чтобы они вызвали ей скорую помощь. Она жаловалась на боль в животе, боли в ногах и на другие проблемы со здоровьем.
 
Когда врачи приезжали к женщине, она удивлялась и говорила, что никого не вызывала. Полицейские неоднократно выносили японке предупреждение об ответственности за ложные вызовы, но Хироко не обращала на это внимания. В итоге её арестовали. Хатагами объяснила, что ей было одиноко, и она просто хотела внимания.
 
«Мне хотелось, чтобы кто-нибудь выслушал меня и уделил внимание», — рассказала женщина.
Арестованная полностью признала свою вину. Ей грозит тюремный срок и внушительный штраф.

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#Япония
#ложный вызов
#спасатели
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Выжившей в ЧП на Крымскому мосту девочке объявили о гибели родителей
18 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/eranicle

14-летней Ангелине рассказали, что она потеряла обоих родителей во время теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает MK.RU
Отмечается, что Алена Шестакова, сестра погибшей Натальи Кулик намерена оформить удочерение своей племянницы. 

На данный момент они находятся в Керчи и оформляют документы для похорон.

Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли. Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. В данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли. Психологи и врачи высказываются против того, чтобы девочке рассказали о гибели ее родителей, так как эта информация может повредить выздоровлению девочки.

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#ЧП
#Крымский мост
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Хуснуллин: Стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей
18 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста, по предварительным данным, может составить 1-1,3 млрд рублей.
По его словам, по дополнительным объемам, стоимость восстановления моста может варьироваться от 1 до 1, 3 млрд рублей. 

Теракт на Крымском мосту был совершен киевским режимом ночью 17 июля. В результате удара по конструкции, произошло повреждение одной из опор моста. Известно о двух погибших и пострадавшей несовершеннолетней. НАК России ​заявил о причастности к подрыву Украины. По факту удара по мосту двумя беспилотниками, возбуждено уголовное дело.

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#Крымский мост
#Хуснуллин
#восстановление
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В Антарктиде «проснулся» айсберг размером с два Петербурга
18 июля 2023, 18:32

Фото: iStock/sangpil Jin

Самый крупный на планете айсберг А23а, который сел на мель тридцать лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Отмечается, что на данный момент айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды. Площадь айсберга А23а составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в 2 раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в Росконгрессе заявили, что питьевая вода в будущем может принести России больше доходов, чем нефть. В ближайшие 25 лет необработанная пресная вода, возможно, станет более важной и прибыльной статьей экспорта.

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#айсберг
#Санкт-Петербург
#Антарктида
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Экономист Клепач предлагает по-новому оценивать средний класс и бедность в России
18 июля 2023, 18:26

Фото:istockphoto/erllre

Заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач в своей статье указал на то, что нынешние стандартные подходы к определению бедности и среднего класса приводят к тому, что образовывается неучтенная группа людей.
РБК, ссылаясь на статью пишет, что к данной группе не применяются ни меры по борьбе с бедностью, ни меры поддержки среднего класса.
 
Предлагается использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, которые учитывают социальные, экономические и поведенческие факторы.
 
По данным исследования, для бедных слоев населения применяются следующие характеристики: горизонт принятия финансовых решений менее 3 месяцев, отсутствие долгосрочных финансовых целей, достаточность средств лишь для покупки еды и одежды.
 
Результат опроса показал, что в среднем за период с 2019 по 2021 год можно выделить несколько групп российского общества. Так, 17,7% домохозяйств отвечают всем 3 признакам бедности. Около 45,7% имеют 2 признака из 3. У 32,6% домохозяйств есть только один признак бедности, то есть они приближаются к среднему классу.
 
И только 4,1% домохозяйств можно отнести к устойчивому среднему классу.
 
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#средний класс
#экономика
#бедность
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На рынок России вышел китайский конкурент Tesla Model 3
18 июля 2023, 18:02

Фото: istockphoto / NiseriN

Китайские седаны NIO ET5 появились в продаже в России по цене от 4,3 млн рублей.
Автомобильные дилеры выставили на российский рынок китайские седаны NIO ET5 без пробега, сообщает «Газета.Ru». 
 
Уточнятся, что NIO ET5 у разных дилеров продается по разным ценам. Стоимость нового автомобиля варьируется от 4,3 млн рублей до 6,2 млн руб. Седан ET5 формально считается конкурентом Tesla Model 3, но по размерам китайская машина крупнее. 

Электромобиль оснащен узкими светодиодными фарами, покатой крышей, рельефным капотом и тормозными суппортами красного цвета. В салоне установлен большой дисплей мультимедийной системы, копирующий аналогичный гаджет в Tesla.

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#автомобиль
#конкурент
#тесла
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Химкинский благотворительный проект вышел в финал премии «Жить вместе»
18 июля 2023, 18:01

Фото: администрация г. о. Химки

Химкинский приют для бездомных «Тёплый приём» вошёл в топ-5 финалистов национальной премии «Жить вместе». В конкурсе приняли участие более ста благотворительных проектов со всей России, сообщили в пресс-службе городского округа.
Задача социально-реабилитационного центра – возвращение бездомного к жизни в обществе. Волонтёры помогают восстановить документы, найти работу, проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников. Приют принимает всех.
«У нас есть трёхмесячная программа реабилитации. За это время мы делаем человеку документы, если у него их нет. Он бесплатно ест, какое-то время живёт у нас. Мы можем помочь ему найти работу. Если он болеет, сначала лечим его», – рассказала руководитель благотворительных программ приюта для бездомных людей «Тёплый приём» Татьяна Соколова.  
В распоряжении проекта – новый социально-реабилитационный центр площадью 750 кв м. В трёхэтажном здании одновременно могут находиться около 70 человек.

Центр открыл кожевенную мастерскую, рассчитанную на обучение с последующим трудоустройством около 100 человек в год. Под руководством опытного специалиста можно научиться шить сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары. На обучение принимаются люди с инвалидностью и ампутациями. В приюте им изготавливают дорогостоящие протезы.
«Такие социальные проекты выполняют очень важную миссию – помогают вернуться к нормальной жизни всем, кто попал в беду и потерял дом. Сотрудники приюта каждый день проделывают колоссальную работу», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин
Во время очередного посещения реабилитационного центра к нему обратился его основатель и директор Илья Кусков с просьбой оказать финансовую поддержку. Администрация Химок выделила приюту субсидию на 2 млн рублей.   

Всего на участие в национальной премии «Жить вместе» подано 700 заявок из 75 регионов.

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#Дмитрий Волошин
#Химки
#благотворительность
#бездомные
#приют
#Московская область
#Подмосковье
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В Москве гражданка Украины потребовала от скорой приоритетного обслуживания, угрожая ракетным ударом по России
18 июля 2023, 17:56

Фото:istockphoto/maxim4e4ek

Гражданка Украины, вызывая скорую, потребовала от диспетчера приоритетного обслуживания.
Её главным аргументом был тот факт, что она из Украины. По словам женщины, она «под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию...».
 
По информации Mash, уроженке Харькова стало плохо в ночь на 18 июля, накануне её дня рождения. Телеграм-канал пишет, что она переборщила с алкоголем и пока ждала такси во 2-м Грайворонском проезде позвонила в скорую. От диспетчеров потребовала приоритетного обслуживания.

Врачи приехали и оказали первую помощь, а потом сообщили в полицию. Женщину ждёт проверка на экстремизм и дискредитацию ВС РФ. 

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#СВО
#Украина
#Москва
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