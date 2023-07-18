Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой

Самый крупный на планете айсберг А23а, который сел на мель тридцать лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц к берегам Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.