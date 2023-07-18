Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министерству спорта и мэру Махачкалы организовать переименование стадиона, названного в честь спортсменки Елены Исинбаевой.
По словам Меликова, будет правильно, если новое название стадиона, выберут дагестанцы. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Глава республики подчеркнул, что Исинбаева талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но последние заявления атлетки, которые она делала из-за границы, послужили сигналом для того, чтобы принять соответствующее решение.
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Глава республики подчеркнул, что Исинбаева талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но последние заявления атлетки, которые она делала из-за границы, послужили сигналом для того, чтобы принять соответствующее решение.
«В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», - заявил Меликов.Напомним, ранее российская спортсменка заявила о намерении продолжить свою профессиональную деятельность в МОК. В свою очередь, комитет одобрил намерения спортсменки, обосновав это тем, что она не была замечена в поддержке СВО или связях с армией РФ.
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Анастасия Крестьянова