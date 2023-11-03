Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства в посёлке Рыбное, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На экскурсии Поночевному продемонстрировали единственное в России криохранилище генетического материала редких, вымирающих и промысловых видов водных животных. В уникальном хранилище Дмитрова находятся более 2000 видов ценных образцов.
Увидев все самое интересное, Поночевный присоединился к руководству института за чаепитием. Вместе они обсудили варианты развития и поддержки организации. Институт Рыбного является градообразующим предприятием посёлка, потому тесное сотрудничество с администрацией округа для них крайне важно.
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Увидев все самое интересное, Поночевный присоединился к руководству института за чаепитием. Вместе они обсудили варианты развития и поддержки организации. Институт Рыбного является градообразующим предприятием посёлка, потому тесное сотрудничество с администрацией округа для них крайне важно.
«Мы находимся в открытом диалоге, что позволяет обсудить ряд проблем, которые вполне можно решить сообща. Некоторые из них требуют более глубокой, детальной проработки, а по каким-то сегодня уже намечены алгоритмы для дальнейших действий», - отметил Поночевный.Он также заявил, что столь важный исследовательский центр имеет большую ценность не только для городского округа, но и для всей России.
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Евгения Парфентьева