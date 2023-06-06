Глава Дмитрова поздравил с бракосочетанием военнослужащего СВО

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
— Я, в своё время, очень много путешествовал по России, преимущественно автостопом. И зиму проводил в городе Йошкар-Оле, работал и там же ждал весны, чтобы ехать дальше. Все свободное время посвящал музыке. Выходил на улицы города, чтобы просто поиграть и заодно поднять себе и людям настроение. Люблю, когда люди улыбаются. В один из таких дней ко мне подошла красивая девушка и подхватила мою песню. Это была Полина», — рассказал участник СВО Антон.
Недавно Антона отправили в санаторий Министерства обороны РФ в Дмитровском округе, где он будет проходить реабилитацию, после полученного ранения.
Пока Антон проходит реабилитацию, они с Полиной решили успеть узаконить отношения, а после восстановления, военнослужащий снова отправится в зону СВО.
«Ребята, я вам по-доброму завидую! Вы молодые, яркие, светитесь от счастья. Антон, хочу пожелать, чтобы у тебя был свой домашний очаг, который бы всегда согревал вашу семью. Полина, с высоты своего опыта дам совет – всегда поддерживай свою вторую половину. Пусть семья растёт и в ней будет много детей, будьте здоровы и счастливы!», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный в своем поздравлении молодоженам.Ранее сообщалось, что глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил семейный центр помощи семье и детям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.