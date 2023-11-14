Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход капремонта бассейна «Бриз»

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023, пишет РИА Новости.