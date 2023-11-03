Глава Дмитровского округа Поночевный проверил ход ремонта Дмитровского техникума

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проконтролировал ход капитальных ремонтных работ здания Дмитровского техникума, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Основной корпус техникума был построен еще в 1937 году. На первых этапах разработчики проекта по капитальному ремонту не смогли верно рассчитать степень износа здания, потому работы несколько раз застревали. Проект переделывали дважды, что, несомненно, привело к его удорожанию.
Илья Поночевный призвал рабочих незамедлительно сообщать ему обо всех нюансах ремонтных работ, а также обо всех задержках в графике.
Отметим, что на сегодняшний удалось завершить порядка 50 процентов из запланированного. Проект реализуется при поддержке губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в рамках программы «Образование Подмосковья».
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Илья Поночевный призвал рабочих незамедлительно сообщать ему обо всех нюансах ремонтных работ, а также обо всех задержках в графике.
«Дмитровский техникум сегодня – одно из передовых учреждений в сфере средне-профессионального образования Подмосковья, где воспитываются кадры по 36 рабочим специальностям, востребованных сегодня на предприятиях и в учреждениях не только нашего округа, но и северного Подмосковья. Поэтому завершение капитального ремонта в срок – важно для организации образовательного процесса в техникуме на более высокий уровень», - отметил глава городского округа.
Отметим, что на сегодняшний удалось завершить порядка 50 процентов из запланированного. Проект реализуется при поддержке губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в рамках программы «Образование Подмосковья».
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Евгения Парфентьева