Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве парков

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Также, программа благоустройства коснулась парка им. И.А. Лямина в Яхроме. В этом парке появились площадки для скейтеров, роллеров и велосипедистов. В этом году специалисты установят в парке современную детскую площадку, а на следующий год запланирована установка нового фонтана.
«Кстати, про Яхрому. Мне на почту писали жители, что на улице Ленина 5 необходим капитальный ремонт кровли, но его до сих пор не сделали», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.Глава муниципалитета сообщил губернатору, что он в курсе этой проблемы, и отметил, что ответственные исполнители уже занимаются этим вопросом.
«Дом должны были отремонтировать в конце 2021-го, но из-за пандемии, а также из-за увеличения стоимости материалов, работы завершить не удалось. К 1 сентября у нас выходит новый подрядчик, и за 2 месяца мы сделаем крышу в этом двухподъездном доме», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Губернатор поручил обязательно встретиться с жителями и довести до них эту информацию.Читайте также:
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