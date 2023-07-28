Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
В прошлом году в Дмитровском округе реализован ряд значимых проектов, одним из который является введение ещё одной очереди логистического комплекса «Белый Раст».
На территории агрокластера «Сырная долина» в Дмитровском округе открылся завод первого резидента — компании «Сыровар».
Илья Поночевный отметил, что в 2023-м запланировано реализовать в округе 5 проектов общей стоимостью более 6 млрд. рублей.
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«Наш округ — третий по площади в Подмосковье, серьёзные инвестиции идут не только в промышленность, но и в аграрную сферу. С 2019 года реализовано 76 проектов, причем половина из них — крупных. Это и логистический центр «Леруа Мерлен», и завод по производству минеральной воды «Святой источник», и самый большой в ЦФО завод металлопрокатов. За этот период мы увеличили бюджет почти на 60%, а в текущем году — на 30%. У нас уже традиция появилась — ежегодно создаем порядка 1000 рабочих мест», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
Илья Поночевный отметил, что в 2023-м запланировано реализовать в округе 5 проектов общей стоимостью более 6 млрд. рублей.
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Алиса Сергиенко