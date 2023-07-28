Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве в округе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным и обсудил вопросы благоустройства территории округа.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о масштабной программе по благоустройству в муниципалитете.
Илья Поночевный рассказал, что жители просили обновить Советскую (Центральную) площадь, которая находится в сердце города. Работы по благоустройству площади уже стартовали. Тут обновят брусчатку и фонтан, оборудуют зоны для тихого отдыха.
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«Мы ведём большие проекты, в том числе по Центральной площади. Как жители воспринимают эту работу, замечают ли её, насколько активно участвуют и как мы учитываем их пожелания?», — спросил Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
«Люди видят, как идёт реализация этого проекта, подходят и благодарят. Это объект культурного и археологического наследия, поэтому нас постоянно сопровождает институт археологии РАН, с которым мы тесно сотрудничаем. Первую часть площади с фонтаном мы должны сделать в этом году. У нас не только эта площадь сейчас в работе. Все центральные пляжные зоны Дмитрова будут до сентября оборудованы и качелями, и прогулочными зонами, и зонами барбекю, и пунктами продажи мороженого, и пешеходными, и велодорожками. Речь о набережной Березове, Подъячевском и Инженерном прудах. Мы также делаем пешеходные дорожки на центральной улице Дмитрова, которая соединит площадь, набережную и пруды. Такой большой комплекс», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Читайте также:
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Алиса Сергиенко