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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве в округе

28 июля 2023, 15:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным и обсудил вопросы благоустройства территории округа.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о масштабной программе по благоустройству в муниципалитете.
«Мы ведём большие проекты, в том числе по Центральной площади. Как жители воспринимают эту работу, замечают ли её, насколько активно участвуют и как мы учитываем их пожелания?», — спросил Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.

Илья Поночевный рассказал, что жители просили обновить Советскую (Центральную) площадь, которая находится в сердце города. Работы по благоустройству площади уже стартовали. Тут обновят брусчатку и фонтан, оборудуют зоны для тихого отдыха.


«Люди видят, как идёт реализация этого проекта, подходят и благодарят. Это объект культурного и археологического наследия, поэтому нас постоянно сопровождает институт археологии РАН, с которым мы тесно сотрудничаем. Первую часть площади с фонтаном мы должны сделать в этом году. У нас не только эта площадь сейчас в работе. Все центральные пляжные зоны Дмитрова будут до сентября оборудованы и качелями, и прогулочными зонами, и зонами барбекю, и пунктами продажи мороженого, и пешеходными, и велодорожками. Речь о набережной Березове, Подъячевском и Инженерном прудах. Мы также делаем пешеходные дорожки на центральной улице Дмитрова, которая соединит площадь, набережную и пруды. Такой большой комплекс», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
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В Дмитровском округе реконструируют горнолыжный комплекс
28 июля 2023, 15:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Дмитровский округ — это также большой спортивный центр, известный, прежде всего, своими горнолыжными курортами. Кроме того, здесь находится 4 гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, большие картинг-центр и стрелковый комплекс «Лисья нора», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В этом году начался капремонт бассейна «Бриз», который не работал около 10 лет.


«Это долгожданный объект. Он имеет не только большую, но и маленькую чашу для детей младше 7 лет. Таких бассейнов совсем немного. Мы уже начали его реконструкцию, и в ближайшие полгода завершим», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
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#губернатор
#андрей воробьёв
#дмитров
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Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных
Число обитающих в Подмосковье видов животных за год увеличилось на 340
28 июля 2023, 15:56

Фото: Минэкологии / С. Михайленко

Минэкологии Московской области обновило перечень объектов животного мира, обитающих в Подмосковье. В него вошли более 5 тыс видов представителей фауны, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Подмосковья.
В список входят 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 –земноводных, семь – пресмыкающихся, а также 4 630 видов беспозвоночных. По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных видов увеличилось на 340 за счёт беспозвоночных.
 
Так, в перечень внесены новые виды стрекоз, слепней и хищных двукрылых – ктырей и журчалок. 
 
В Красную книгу Московской области попали 18 видов млекопитающих, 69 птиц, девять видов земноводных и пресмыкающихся, 268 видов беспозвоночных. Под особой охраной в регионе находятся 675 видов живых организмов.

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#московская область
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В Татарстане более 80 человек заразились корью
28 июля 2023, 15:38

Фото: iStock/RomoloTavani

В Татарстане 83 человека заболели корью, половина зараженных оказались гражданами Таджикистана. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, 33 человека», - уточнила Авдонина.

Она также отметила, что более половины заболевших не имели прививки от кори. По ее словам, всего с инфицированными контактировало порядка 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи человек подлежали вакцинации, 80% вакцинированы. Она подчеркнула, что все риски на данный момент управляемы.

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#симптомы
#корь
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С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов»
С 26 июля по 2 сентября в Мастерской управления «Сенеж» пройдет восемь смен Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»
28 июля 2023, 15:37

Фото: Радио 1

Первыми участниками форума стали 350 представителей смены «Мыслить» Следующая смена «Убеждать» начнется 31 июля, участники которой станут подростки от 14 до 17 лет.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой, ранее в форуме участвовали только совершеннослетние представители молодежи. 

«Те кто отбирают участников, смотрят на активность в различных форумах, лекциях, волонтерство, если опыта в такой деятельности не хватает, то скорее всего не возьмут на форум. На «Территорию смыслов» едет молодежь, которая активно участвует в общественной жизни и политически заинтересована. Я поехала на первую смену, мы подготавливаем мыслительную базу, находим новые идеи, а следующая смена будет их уже реализовывать на практике», - поделилась участница форума Дарья. 



Отметим, что в ближайшем будущем завершится строительство нового кампуса Мастерской управления «Сенеж». На территории организовано все для комфортного и качественного образовательного процесса. 
 
«Для нас форум «Территория смыслов» в этом году особенный, ведь участники стали нашими первыми гостями. Благородя новому кампусу, в «Сенеже» одновременно смогут получать знания 1 500 человек, это в 4 раза больше, чем раньше. Наша главная задача, создать максимально комфортные условия для обучения молодежи», - рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. 

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#строительство
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ФСБ обнаружила незаконное потребление электроэнергии на сумму 18 млн рублей
ФСБ пресекла незаконное потребление электроэнергии на сумму более 18 млн рублей в Калуге
28 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники управления ФСБ по Калужской области задержали представителя организации, которая незаконно потребляла электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проведения расследования было установлено, что компания внесла изменения в конструкцию приборов учета. Сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

Представитель организации был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи выясняют, на протяжении какого времени организация безотчетно потребляла электроэнергию. Злоумышленнику вменяется статья о причинении имущественного ущерба. 

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#следователи
#фсб
#электричество
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Автоэксперт Кадаков прокомментировал запрет Японии на ввоз авто с двигателем больше 1,9 л
28 июля 2023, 15:27

Фото: iStock/Dmitrii Guldin

Япония пытается оказать давление на россиян среднего класса. Об этом RT сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, комментируя запрет страны на ввоз в Россию авто с двигателями объёмом более 1,9 л.
По его мнению, такое решение власти Японии приняли, чтобы дополнить санкции, введённые против России Европой.

Кадаков в беседе с RT отметил, что под запрет попали машины, которые больше всего продаются в России. Это Toyota, Nissan, Subary. Кроме того, Япония поставляла и европейские автомобили, такие как Mercedes, BMW и другие, которые также пользуются популярностью у россиян.

Эксперт заключил, что такая мера приведёт к сокращению числа таких автомобилей (они продолжат поступать в Россию в малом количестве через другие страны), а те, которые уже размещены в российских автосалонах значительно подорожают.

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#россия
#санкции
#автомобили
#япония
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В Дмитрове строят и ремонтируют медицинские учреждения
28 июля 2023, 15:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным, в ходе которой обсуждались вопросы здравоохранения.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о ​Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья об образовательных объектах, здравоохранении в округе. 

В Дмитрове введено в эксплуатацию 4 новых медицинских учреждения за несколько лет. 


«Мы строим и ремонтируем лечебные учреждения не только в городе, но также в отдалённых населённых пунктах. Провели ремонт в поликлинике в Горках-25, в детской консультации Синьковской больницы. Здравоохранение всех очень волнует. За последние несколько лет мы ввели 4 новых объекта — это и детское КДЦ, и сердечно-сосудистый центр, который обеспечивает медуслугами весь север Подмосковья, и два ФАПа. Благодаря вашей поддержке фактически заново сделали приёмный покой, а сейчас ремонтируем взрослую поликлинику в Дмитрове», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.

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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.

Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья об образовательных объектах, на которых прошли строительные работы.
#здравоохранение
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#больницы
#губернатор
#андрей воробьёв
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Илья Поночевный рассказал о развитии дорожно-транспортной сферы в Дмитровском округе
28 июля 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным, в ходе которой обсуждались вопросы касаемые дорожно-транспортной сферы.
В Дмитровском округе запланирован ряд важных проектов в дорожно-транспортной сфере, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Прежде всего ремонтые работы касаются мостов. В этом году завершится ремонт двух: на трассе А-104 «Москва-Дубна» через реку Яхрому и на автодороге «Рогачево — Нижнево — Трехсвятское» через реку Сестру.

По поручению губернатора реконструируют и главный мост в Дмитрове — Рогачевский, который проходит через канал им. Москвы. Сейчас идёт его проектирование.
«Это сложный объект, жители не раз уже поднимали вопрос реконструкции. Мост безнадёжно устарел. Мы понимаем насколько важно привести его в надлежащее состояние», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.

Также ведётся проектирование, а в 2024 году начнётся строительство съездов с ЦКАД. В рамках проекта соорудят две развязки: на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе, они будут соединены новой дорогой.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный отметил, что, Дмитров входит в Топ-5 муниципалитетов, где больше всего делается дорог. В этом году отремонтируют 70 км дорожного покрытия. 

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В этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста.

В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
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Минтруд против четырехдневной рабочей недели в России
Минтруд заявил об отсутствии необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю
28 июля 2023, 14:49

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Министр отметил, что свободный график работы должен обсуждаться работниками с их руководителями. В настоящее время, законодательство предусматривает возможность организации рабочего времени в гибком формате. Также, некоторые работодатели позволяют перейти сотрудникам на удаленную работу или рассматривают частичную занятость.

Котяков добавил, что не видит необходимости законодательно устанавливать в стране четырехдневную рабочую неделю, ввиду гибкости рабочего времени. 

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#министр
#график
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