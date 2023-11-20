Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями микрорайона Маркова

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями дома №39 микрорайона Маркова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
В рамках рабочего объезда руководитель муниципалитета Илья Поночевный оценил качество проведённых работ по ремонту подъездов и пообщался с местными жителями.
Кроме этого, в следующем году планируется капитальный ремонт крыши дома.
Стоит отметить, что жители также попросили главу округа установить скамейки рядом с фонтаном «Лилия». На данный момент там установлены только качели.
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«Жители дома №39 в микрорайоне Маркова ремонтом подъездов остались довольны. Теперь здесь светло и уютно, обновили всё – окна, светильники, почтовые ящики. Также получил обратную связь по благоустройству новых зон отдыха в городе, рассказал, что еще мы планируем сделать. Отклик от людей идёт положительный, а это главный показатель нашей работы», — поделился глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
Стоит отметить, что жители также попросили главу округа установить скамейки рядом с фонтаном «Лилия». На данный момент там установлены только качели.
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Мира Полтева