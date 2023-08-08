Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области, Госстройнадзора Московской области и управляющей компании осмотрели крышу и наметили фронт работ.
«Здесь будут проведены работы по полной замене мягкой рулонной кровли с предварительной стяжкой перекрытий, утеплением», — отметил руководитель проектов фонда капремонта Московской области Антон Филонов.Строительный работы уже начались: закуплены необходимые материалы, строительная бригада сформирована, перед подрядной организацией поставлены чёткие задачи.
Проинспектировать ход работ приехал глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Глава муниципалитета пообщался с жителями дома.
«Мы были в курсе вашей проблемы и прилагали усилия, чтобы сдвинуть решение с «мёртвой точки», и вмешательство губернатора помогло региональным структурам, кто должен был своевременно реагировать на ваши и наши обращения, принять наконец-то решение о капитальном ремонте крыши. Ремонт будет произведён качественно», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Завершение капитального ремонта кровли намечается на сентябрь.
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