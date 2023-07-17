Глава Дмитровского округа Поночевный оценил ход строительства в посёлке Некрасовский

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.
«Население нашего округа увеличивается – создаются новые семьи, рождаются дети. Поэтому мы строим всё больше жилья и социальных объектов. Также ведём активную работу по расселению аварийных домов», – рассказал Поночевный.Кроме многоэтажки, скоро в Некрасовском появится пристройка к Катуаровской школе на 420 мест. Она будет соединена тёплым переходом с основным зданием. Возведут пристройку на 100 мест и к детсаду «Чебурашка». Идут предпроектные работы по пристройке к борцовскому залу ФОКа.
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