Глава Дмитровского округа посетил местный филиал «Мострансавто»

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осмотрел новые современные автобусы
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил производственную базу «Дмитров» филиала «Мострансавто», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе визита на производственную базу, глава округа совместно с депутатом Госдумы Ириной Родниной и депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко ознакомился с работой оборудования на территории, осмотрел новые современные автобусы, поступившие на предприятие по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и пообщался с руководством базы.
В мае этого года на маршруты Дмитровского округа вышли 13 новых автобусов: весемь из которых – среднего класса и три – малого класса.
Сообщается, что в Подмосковье каждый год модернизируют автопарк. До конца 2023-го на маршруты региона выйдут около 1,3 тыс новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По словам губернатора, современные и комфортные автобусы – один из главных запросов жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе визита на производственную базу, глава округа совместно с депутатом Госдумы Ириной Родниной и депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко ознакомился с работой оборудования на территории, осмотрел новые современные автобусы, поступившие на предприятие по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и пообщался с руководством базы.
«Работа по обновлению автобусного парка у нас в приоритете. Важно, что новые автобусы обеспечивают нашим жителям максимально комфортный проезд. В них установлены системы климат-контроля, камеры наблюдения, электронные рейсоуказатели, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетки для зарядки мобильных устройств», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Отметим, что в прошлом году, по поручению губернатора Московской области Андрей Воробьева, водителям «Мострансавто», работающим в регионе, повысили зарплату.
Сообщается, что в Подмосковье каждый год модернизируют автопарк. До конца 2023-го на маршруты региона выйдут около 1,3 тыс новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По словам губернатора, современные и комфортные автобусы – один из главных запросов жителей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко