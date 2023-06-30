Глава Дмитровского округа провел личный прием граждан

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный провёл приём населения
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный провёл очередной приём населения по вопросам земельно-имущественных отношений, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Жители пришли со своими вопросами и проблемами к главе муниципалитета, а Илья Поночевный, в свою очередь, по каждому случаю дал поручение сотрудникам администрации округа проработать обращения граждан и посодействовать в скором решении вопроса.
Осуществить запись на личный прием к главе муниципалитета можно по номеру 8 (496) 221-98-04 или в Общественной приемной Дмитрова.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.
Улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.
Жители пришли со своими вопросами и проблемами к главе муниципалитета, а Илья Поночевный, в свою очередь, по каждому случаю дал поручение сотрудникам администрации округа проработать обращения граждан и посодействовать в скором решении вопроса.
«Поручил коллегам детально проработать каждое обращение и оперативно помочь заявителям», — заключил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Жительница частного сектора в Дмитровском округе пришла на прием с вопросом оформления в собственность соседнего участка, а владелица дома в Ольявидово обратилась к главе для помощи в обустройстве подъездной дороги к ее участку.
Осуществить запись на личный прием к главе муниципалитета можно по номеру 8 (496) 221-98-04 или в Общественной приемной Дмитрова.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.
Улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.
Алиса Сергиенко