Глава Дмитровского округа рассказал об образовательных объектах в округе.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
«У нас не было реконструкции и строительства новых школ порядка 15 лет. Благодаря областной программе мы сумели капитально отремонтировать две школы и два детских сада. Возвели также пристройку к СОШ №3 — фактически это новая школа. И помимо учебного заведения в ЖК «Мечта» строим ещё одно — в 5-м микрорайоне на 1100 детей», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.
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Алиса Сергиенко