Глава Дмитровского округа встретился с бойцом, приехавшим в отпуск из зоны СВО

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Встреча главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного с военнослужащим Сергеем и его семьей состоялась сразу, как военнослужащий вернулся домой на период отпуска.
У военнослужащего Сергея большая дружная семья, которая поддержала его в желании пойти добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Дмитровского городского округа.
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«Знаю, что Вы без раздумий приняли решение встать на защиту Отечества. Это заслуживает огромного уважения и благодарности от всех жителей Дмитровского края», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.В ходе дружеской встречи, глава муниципалитета рассказал бойцу СВО и его семье о мерах поддержки, оказываемых в округе военнослужащим.
«Очень приятно, что глава приехал в гости. Поинтересовался, что необходимо. Помощь от администрации округа идёт хорошая. Звонят, спрашивают, что необходимо. Посылки приходят именные, передают лично в руки», — сказал Сергей.По завершению отпуска, боец вернется в зону спецоперации, а после победы собирается стать отцом во второй раз.
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Алиса Сергиенко