Глава Дмитровского округа выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе и рассказал о планах на новый период
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный дал ежегодный отчет о деятельности главы и администрации жителям округа в центральном дворце культуры «Созвездие», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
На мероприятии присутствовали депутаты Совета депутатов округа и Мособлдумы, руководители предприятий, общественных организаций и представители общественности.
С мероприятия велась прямая трансляция, чтобы все жители округа могли узнать об итогах работы главы и администрации округа за год.
В своём докладе Илья Поночевный не только рассказал о том, что удалось сделать, но и обозначил «болевые точки» в работе по улучшению качества и уровня жизни жителей округа, и поставил задачи на этот и следующий год, которые будут решаться.
В своем ежегодном отчете, глава Дмитровского округа отметил помощь и поддержку, оказываемую жителями округа участником специальной военной операции.
В завершении, все гости мероприятия были приглашены на концерт, посвящённый юбилею Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил производственную базу «Дмитров» филиала «Мострансавто». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
На мероприятии присутствовали депутаты Совета депутатов округа и Мособлдумы, руководители предприятий, общественных организаций и представители общественности.
В своём докладе Илья Поночевный не только рассказал о том, что удалось сделать, но и обозначил «болевые точки» в работе по улучшению качества и уровня жизни жителей округа, и поставил задачи на этот и следующий год, которые будут решаться.
«Нашим регионом руководит сильный лидер, и главный принцип работы Андрея Воробьёва, губернатора Московской области – житель всегда прав. Слышать и слушать жителей — это приоритет, которым вся команда Губернатора руководствуется с самого начала работы. И для нас это – руководство к действию», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Доклад Ильи Поночевного содержал конкретные примеры проделанных работ, программы, благодаря которым проводились работы, конкретные цифры затраченных средств, благоустройство округа и другое.
В своем ежегодном отчете, глава Дмитровского округа отметил помощь и поддержку, оказываемую жителями округа участником специальной военной операции.
«Главное – мы показали своё единство в поддержке СВО и наших защитников. Это и гуманитарная помощь, и участие в акциях, и забота о раненых, проходящих в нашем округе реабилитацию», — сказал глава Дмитрова Илья Поночевный.На ежегодном отчете присутствовала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева сказала напутственные слова главе округа и отметила важность продолжения работы в отношении развития среднего и малого бизнеса на территории округа.
В завершении, все гости мероприятия были приглашены на концерт, посвящённый юбилею Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил производственную базу «Дмитров» филиала «Мострансавто». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко