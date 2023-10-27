Глава ДНР Пушилин заявил, что ни в одной школе ДНР не хотят изучать украинский язык

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Ни в одной школе ДНР не нашлось желающих изучать украинский язык. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что не допустит появления украинского языка в качестве государственного или привилегированного на территории республики. Пушилин выразил надежду, что большинство жителей территории имеют такое же мнение по этому вопросу.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял о возможности изучения школьниками украинского языка в новых регионах России. Для этого Минпросвещения был разработан учебник классического украинского языка.
Однако, по словам Пушилина, ни одно учебное учреждение ДНР не выступило с инициативой начать изучение этого языка.
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Анастасия Чинкова