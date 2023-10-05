Глава Дубны Тихомиров наградил Почётных работников образования России

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил награды преподавателям, удостоенным звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», победителям и призёрам конкурсов профессионального мастерства. Руководители образовательных учреждений наукограда, лучшие педагоги и воспитатели отмечены почётными грамотами и благодарностями Минпросвещения России, Минобразования Московской области, главы городского округа Дубна и Совета депутатов, благодарственными письмами Госдумы.
«Праздники, посвящённые Международному дню учителя, в Дубне проходят в торжественной обстановке и одновременно – в очень трогательной атмосфере. В этом году традиционно прозвучали тёплые слова признательности в адрес ветеранов-наставников и всех представителей этой благородной профессии за неустанный труд и душевную щедрость, верность учительскому долгу», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Он отметил, что в школы приходят молодые учителя и продолжают славные традиции, заложенные их предшественниками. Также Тихомиров напомнил, что педагогическое сообщество наукограда находится на лидерских позициях. Об этом говорят успехи ребят на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, высокие баллы на ЕГЭ и результаты поступления в вузы.
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