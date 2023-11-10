Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с сотрудниками компании по производству кабелей «Каплекс». Проектная мощность предприятия превышает 5 тыс км в месяц.
«В коллективе работают 47 человек. Рассказал о текущих делах и задачах на 2024 год, в том числе о крупных федеральных программах и президентских проектах, в которых Дубна участвует впервые. Много вопросов было по благоустройству. Среди работников – жители и правого, и левого берегов. Каждого интересовало, что будет выполнено в его районе и дворе», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Другими темами стали проблемы ЖКХ, уличное освещение, ямочный ремонт, выделение земельных участков для многодетных семей, а события в культурной и спортивной жизни муниципалитета. Тихомиров вручил почетные грамоты за добросовестный труд лучшим специалистам.
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