Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»

Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»

10 ноября 2023, 19:55
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с сотрудниками компании по производству кабелей «Каплекс». Проектная мощность предприятия превышает 5 тыс км в месяц.

«В коллективе работают 47 человек. Рассказал о текущих делах и задачах на 2024 год, в том числе о крупных федеральных программах и президентских проектах, в которых Дубна участвует впервые. Много вопросов было по благоустройству. Среди работников – жители и правого, и левого берегов. Каждого интересовало, что будет выполнено в его районе и дворе», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Другими темами стали проблемы ЖКХ, уличное освещение, ямочный ремонт, выделение земельных участков для многодетных семей, а события в культурной и спортивной жизни муниципалитета. Тихомиров вручил почетные грамоты за добросовестный труд лучшим специалистам.

Читайте также:

Самбист из Дубны стал победителем Первенства России

Глава Дубны Тихомиров обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов

Совещание по газовой безопасности прошло в Дубне
#максим тихомиров
#дубна
#предприятие
#производство
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество
Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество
10 ноября 2023, 20:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Конституционный суд Киргизии отменил своё же, принятое ранее, решение и вновь запретил менять отчество на матчество, соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
В июле 2023 года суд принял решение, согласно которому граждане Киргизии, достигшие 18-ти летнего возраста, при исключительных обстоятельствах, имеют право поменять своё отчество на матчество в официальных документах. 

Это решение вызвало массу общественного негатива и отрицания, в связи с чем, полгода спустя, Конституционный суд самостоятельно отменил своё же решение, вновь оставив в документах киргизов возможность носить исключительно отчество. 

«Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», - сообщается в обнародованном судом документом.

Читайте также: 

Президент Киргизии Жафаров ратифицировал соглашение с РФ о единой системе ПВО

Путин: Топливо поставляется в Киргизию без взимания пошлины

Путин: Переговоры с президентом Киргизии Жапаровом прошли результативно
#суд
#ценности
#традиции
#право
Читайте нас в
На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный
10 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошла одна из самых необычных свадеб, которую организовали для сотрудников космодрома Восточный, об этом пишет «РИА Новости».
Как рассказали в агентстве, свадьба состоялась 10  ноября в павильоне «Космонавтика и авиация».

Браком сочетались сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Отмечается, что даже в таких необычных условиях организаторы смогли соблюсти все особенности, присущие брачной церемонии. 

Это не последняя свадьба, которая состоится в рамках выставки «Россия». Совсем скоро проведут старообрядческую свадьбу для молодожёнов из Забайкальского края, а также традиционная якутская церемония.

Читайте также: 

Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек

В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов

Китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки
#россия
#свадьба
#авиация
#церемония
#сотрудники
#выставки
#вднх
#космос
#москва
Читайте нас в
В Химках устраняют повреждение снабжающего теплом более 20 зданий трубопровода
10 ноября 2023, 19:30

Фото: администрация г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным провёл заседание штаба по вопросам отопления. На встречу пригласили жителей домов на улицах Микояна, Зелёной, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте. Сначала отопительного сезона там наблюдались перебои в подаче тепла.
«В нашем округе более 1,4 тыс многоквартирных домов подключены к центральному отоплению. В 200 из них были прорывы, неполадки в тепловых пунктах или изношенное инженерное оборудование», – написал Волошин в своём телеграм-канале.  
Он отметил, что сегодня у дома №5 по улице 9 Мая устраняют повреждение магистрального трубопровода, который обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоэтажки и социальные объекты. 
«Чтобы не ограничивать подачу теплоснабжения, установили байпас. То есть пока ведутся работы, дома отапливаются по резервной схеме», – пояснил глава муниципалитета.
Он напомнил, что для жителей в округе запущена единая горячая линия по вопросам теплоснабжения: 7 (495) 793-01-01. Операторы передают каждое обращение управляющим компаниям и Мосэнерго.
 
Как отметил Волошин, это уже 73-й штаб. Их проводят ежедневно утром и вечером, обсуждают обращения жителей и контролируют работу аварийных бригад. Также каждый день представители администрации мониторят ход восстановительных работ ТСК «Мосэнерго».
 
Читайте также:

Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана

Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

В Химках проверили готовность к отопительному периоду
#химки
#дмитрий волошин
#евгений хромушин
#жкх
#теплоснабжение
#теплотрасса
#ремонт
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Юные победители «Большой перемены» вернулись в Петербург из Артека
10 ноября 2023, 19:19

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Санкт-Петербург из Крыма вернулись победители всероссийского конкурса «Большая перемена», которых наградили поездкой в «Артек».
Комитет по образованию города сообщил, в финале конкурса приняли участие 1 500 школьников со всей страны. В то время как из Санкт-Петербурга 25 ребят стали победителями, а 58 – призёрами.

Кроме того, тех ребят, кто прошёл в финал «Большой перемены, пригласили в Москву на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Как передаёт «Петербургским дневник», победители форума, помимо поездки в «Артек», получили и денежный приз, которое можно потратить на образование или развитие стартапа.

Вернувшиеся в Петербупрг из «Артека» ребята рассказали, что поездкой остались довольны.

Читайте также:

Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»

Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»

Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»
#образование
#школьники
#победители
#крым
#санкт-петербург
Читайте нас в
Глава Истры Витушева проконтролировала благоустройство парка «Фабричный»
10 ноября 2023, 19:05

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проконтролировала ход работ на очередном этапе благоустройства парка «Фабричный» в Дедовске. В этом году там завершилось устройство новой входной группы.
«Это лицо нашего парка, то, что в первую очередь будут видеть жители и гости при посещении общественного пространства. Основной акцент был сделан на архитектурном облике объекта. В вечернее время входная группа будет радовать посетителей ещё и иллюминационной подсветкой. Архитекторы постарались на славу и справились с задачей на пять», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, помимо входной группы, в парке также обновили ограждение, установили недостающие секции. Также по просьбам жителей в зонах отдыха смонтировали дополнительные парковые скамейки. В будущем году для удобства посетителей планируют ещё увеличить их число. 

В октябре в парке открылось кафе, где можно перекусить и выпить горячего чая или кофе. Ближайший этап обновления парка – обустройство катка с искусственным льдом. 
«Это давний запрос от жителей Дедовска. Открытие запланируем к концу года. Площадь катка превысит 750 кв м. Там будет новогодняя иллюминация в стиле «Зима в Подмосковье». Кроме того, в рамках подготовки парка к новогодним праздникам обустроим красочные фотозоны. И конечно, по традиции будет работать почта Деда Мороза», – добавила Витушева. 
К новогодним каникулам для юных жителей подготовят интересную досуговую программу.

Читайте также:

Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения

Витушева провела совещание по итогам работы в Кострово и Онуфриевском

Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок
 
#татьяна витушева
#истра
#дедовск
#парк
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Масштабную модернизацию теплосетей в Химках хотят закончить на год раньше плана
10 ноября 2023, 18:45

Фото: администрация г. о. Химки

Власти Московской области намерены завершить обновление теплосетей в городском округе Химки в течение двух, а не трёх лет благодаря расширению программы. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
Организация «ТСК Мосэнерго» выполнила план этого года и приступила к реализации объёмов ремонта сетей, запланированных на 2024-й.
«На адресах, где заменили коммуникации, сегодня жалоб нет. Дома без проблем вошли в отопительный сезон. Поэтому мы будем расширять с Газпромом программу, чтобы уложиться в два года, а не в три, как планировалось ранее», – написал Хромушин в своём телеграм-канале. 
Он подчеркнул, что сейчас рисков отключения отопления в жилых домах нет. 
 
В прошлом году в Химках периодически наблюдались нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении нескольких домов. 
 
Власти Подмосковья приняли решение о масштабной модернизации инфраструктуры. Согласно плану, входящая в группу «Газпром» компания «Мосэнерго» в течение трёх лет направит на обновление теплосетей и котельных городского округа более 1,7 млрд рублей.

Читайте также:

Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

Отопление почти во всех домах Химок включат к 19 октября

В Химках проверили готовность к отопительному периоду

 
#евгений хромушин
#минжкх мо
#модернизация
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#газпром
#московская область
#подмосковье
#химки
Читайте нас в
Блогер Шабутдинов рассказал о том, кого встретил в СИЗО
Блогер Шабутдинов сообщил, что его узнали сокамерники в СИЗО
10 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/Akintevs

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, которого арестовали по делу о мошенничестве, сообщил, что встретил интересных людей в СИЗО, а один из сокамерников узнал его.
Об этом рассказал адвокат блогера Никита Апаликов в своём Telegram-канале. Шабутдинов начинал свою деятельность с открытия хостелов, и теперь представляет, что он находится именно там, а не в изоляторе.

«Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеин по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально. Со мной интересные люди, например, представитель правления крупной компании. Занимаюсь спортом, много читаю», —сказано в его сообщении
По его словам, сокамерники помогали ему с едой, пока не было передач. Блогер сам сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок.

«А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что, жизнь налаживается!»,-сохраняет оптимизм Аяз Шабутдинов.
Напомним, блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

Читайте также: 

Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве

Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами

Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии



 
#блогер
#сизо
#колония
#новости
#мошенничество
Читайте нас в
В России вырос спрос на услуги красоты и здоровья
10 ноября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что среди россиян в сентябре-октябре этого года вырос спрос к услугам в категории «Красота и здоровье» на 44% в сравнении аналогичным периодом прошлого года.
Как передаёт Газета.ру, наибольший спрос этой осенью наблюдается на таких мастеров сферы, как мастера по бровям и ресницам, диетологи, психологи, косметологи и визажисты. Граждане в 1,5 раза чаще стали интересоваться мастерами по эпиляции, парикмахерами, СПА-услугами и массажем.

Кроме того, интересно, что наибольший рост спроса мастеров по бровям и ресницам наблюдается в Иркутске, Екатеринбурге и Оренбурге.

Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.

Читайте также:

Опрос показал, работники каких сфер чаще всего недосыпают

Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Исследование: В Новосибирской области чаще всего происходят форс-мажоры с авто
#опрос
#спрос
#красота
#здоровье
#услуги
Читайте нас в
IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
10 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Lincoln Beddoe

Директор направления кибербезопасности компании Артём Избаенков заявил, что мошенники изобрели новые схемы обмана с использованием искусственного интеллекта.
Так, теперь злоумышленники могут использовать дипфейки.

«Это метод, использующий ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей. Мошенники могут использовать эту технологию для создания видео, в котором, например, CEO компании якобы призывает к переводу средств на определенный счёт. Такая технология применяется для создания материала для шантажа», — пояснил в беседе с Газета.ру Избаенков.

Также мошенники могут имитировать голоса с помощью голосового фишинга. По словам эксперта, для обмана людей аферисты используют и автоматизированный.

Читайте также:

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки

Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
#эксперт
#мошенники
#компании
#искусственный интеллект
#технологии
Читайте нас в
Достижения.рф