Глава Дубны Тихомиров обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Глава округа Максим Тихомиров встретился с жителями и обсудил перспективы благоустройства общей дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Михаил Тихомиров провел встречу с жителями дома 14 по улице Попова и дома 31 по проспекту Боголюбова.
Кроме этого, он подчеркнул, что в 2024 году в городском округе продолжиться комплексное облагораживание территорий у домов.
Стоит отметить, что жители жаловались главе на управляющие компании, поэтому он поручил заместителю взять под контроль работу УК.
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«В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы провели ямочный ремонт на самых аварийных, самых опасных участках дорог во дворах. Постарались коснуться всех районов города. И с задачей справились», - отметил глава.
Стоит отметить, что жители жаловались главе на управляющие компании, поэтому он поручил заместителю взять под контроль работу УК.
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Мира Полтева