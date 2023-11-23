Глава Дубны Тихомиров пообщался с жильцами домов на улице Ленинградской

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров пообщался с жильцами домов на улице Ленинградской после смены управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Управляющая компания домов №16 и №18 по улице Ленинградской была сменена на муниципальную.
Стоит отметить, что жителям домов было также рекомендовали перейти на специальный, в рамках которого они смогут сообща решать на что лучше направить накопленные средства.
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«Прежняя бездействовала, жильцы так и не дождались необходимого ремонта. В итоге дома оказались в запущенном состоянии – и коммуникации, и входные группы, и подъезды. Меры нужно принимать срочно. Договорились, что в первую очередь будут решать проблему с заменой труб отопления, горячего и холодного водоснабжения», - подчеркнул Максим Тихомиров.
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Мира Полтева