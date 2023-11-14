Глава Дубны Тихомиров поручил привести в надлежащий вид общежитие на улице Энтузиастов

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава Дубны Максим Тихомиров, председатель Совета депутатов городского округа Евгений Углов и члены «Единой России» проверили ход ремонта в общежитии на улице Энтузиастов. Там завершается первый этап работ по замене раковин, плит и светильников в общих помещениях, сообщили в пресс-службе округа.
«Главная проблема – постоянные подтопления и аварийное состояние электропроводки. Это и неудивительно – на протяжении многих лет здесь ничего не делалось. Но мы намерены исправить ситуацию, ведь главное – это комфорт жителей. В следующем году планируем за счёт Фонда капремонта заменить электропроводу, а из средств бюджета отремонтировать душевые модули», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.По его словам, жители также высказали замечания по работе управляющей компании. Среди претензий – некачественная уборка дома и прилегающей территории, неудовлетворительное содержание фасада, балконов и подвала. При проверки выяснилось, что в подвальном помещении образовалось скопление мусора.
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Лора Луганская