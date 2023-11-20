Глава Дубны Тихомиров встретился с сотрудниками «Телесети»

Глава городского округа Максим Тихомиров провел встречу с с сотрудниками «Телесети». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Телесети» является ведущим провайдером телевидения и оператора гигабитного интернета в округе.
Также глава поблагодарил команду «Телесети» за плодотворную работу и активное участие в жизни городского округа.
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«В очередной раз убедился в том, что коллектив неравнодушный, заинтересованный в происходящих в наукограде переменах. Рассказал, какие крупные спортивные мероприятия примет Дубна в следующем году, где проведут благоустройство и построят новые дома. Об основных проектах, которые будут реализованы», - отметил Максим Тихомиров.
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Мира Полтева