Глава Дубны Тихомиров пожелал жителям мирного неба в День памяти и скорби

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
«В местах былых сражений люди приносят цветы к памятникам, мемориальным доскам, братским могилам. В школах, колледжах, вузах проходят уроки мужества. А дома многие рассматривают альбомы со старыми фотографиями, вспоминают о родственниках – фронтовиках и тружениках тыла. Свои герои военной поры есть в каждой семье», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
«События тех далёких лет перекликаются с днем сегодняшним. В зоне специальной военной операции наши бойцы отстаивают независимость России, её суверенитет. И наша общая задача сегодня – поддерживать защитников Родины, их близких, сохранять историческую правду», – уверен Тихомиров.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках в День памяти и скорби зажгли более 2 тыс свечей.