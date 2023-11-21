Глава ФНС: Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение будет в 2025 году

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Федеральная налоговая служба планирует провести тестирование применения упрощенного порядка вычета за спорт, лечение и обучение в 2024 год. Полноценно внедрить систему планируется через год. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров, пишет РБК.
«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков», — заявил Егоров.Он отметил, что на следующем этапе ФНС будет тестировать информационные системы и каналы связи с источниками информации о лечении, обучении и посещении ими фитнес-клубов.
Егоров также отметил, что на сегодняшний день налоговая успела сократить срок возврата средств по НДФЛ. Помимо этого, по НДС более 80% денег возвращаются не больше, чем через месяц.
Ранее россиянам рассказали, какие последствия их ждут за неуплату налогов до 1 декабря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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