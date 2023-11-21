Глава ФНС по Петербургу Гнедых заявил о преимуществах единого налогового счёта

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Руководитель Управления ФНС России по Санкт-Петербургу Александр Гнедых заявил, что единый налоговый счёт принесёт много преимуществ гражданам.
По его словам, этот проект является самым масштабным.
Он также отметил, что для физических лиц будет упрощён порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ.
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«Самый масштабный – внедрение единого налогового счёта. Это общий налоговый кошелёк налогоплательщика, средства из которого списываются налоговым органом по наступлении сроков уплаты. Это удобно, но непривычно. Преимущества этого способа учёта налогов будут оценены в полной мере, когда закончится переходный период, усовершенствуется отображение операций ЕНС в личных кабинетах, закрепятся привычки работы в новых условиях», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Гнедых.
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Мелисса Тимофеева